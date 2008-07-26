ДТП в Крыму: погибли двое украинцев и трое граждан Молдовы

5 человек - двое граждан Украины и трое Молдовы – погибли в дорожной аварии в Крыму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, авария с участием легкового автомобиля «Фиат» и автобуса «Скания» произошла в субботу на объездной трассе Нижнегорск-Белогорск на автомобильном мосту через железную дорогу.

"Фиат" поднимался на мост с небольшого поворота по скользкой дороге, его водитель не справился с управлением - легковушку выбросило на встречную полосу, по которой двигался автобус с туристами из города Сумы (в автобусе находилось 27 пассажиров и два водителя). На мосту «Фиат» развернуло, автобус, не ожидая такового развития событий, ударил его в левую сторону. Удар был такой силы, что практически мгновенно погибли все 5 человек, находившиеся в легковушке - муж и жена, 1961 г.р., а также три девушки 1988, 1990 и 1991 г.р., состоящие в родственных отношениях. При этом один пассажир вылетел из салона на проезжую часть, а автомобиль был буквально разорван на две части.

Прибывшие на место ЧП два отделения спасателей МЧС обработали проезжую часть пеной, чтобы избежать возможного воспламенения, а затем с помощью специального инструмента буквально раскроили легковушку.

Пассажиры и водители автобуса не пострадали. Курортники были отправлены к месту отдыха на другом автобусе.

На месте ЧП работали сотрудники ГАИ, прокуратуры. Проводится расследование.