"Пышечка Хлоя" заняла второе место на конкурсе Мисс Англия (добавлены фото)

В Лондоне завершился финал национального конкурса красоты "Мисс Англия - 2008".

Титул первой красавицы достался Лауре Колман, которая представит Англию на конкурсе "Мисс Мира - 2008" в сентябре-октябре в Киеве . А сюрпризом стало второе место, которое заняла 17-летняя Хлоя Маршалл (вторая справа), фигура которой далека от общепризнанных стандартов красоты. Размер ее одежды – 50-й, в отличие от 34-го, который носили другие участницы конкурса, вес - 79,8 кг, рост - 177,8 см.

"Пышечка Хлоя", как называли ее соперницы, хотела доказать всем, что с 50-м размером одежды можно не просто жить, но еще и стать "Мисс Англия".