"Пышечка Хлоя" заняла второе место на конкурсе Мисс Англия (добавлены фото)
09:59, 21 июля 2008Разное
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А победительница поедет в Киев
В Лондоне завершился финал национального конкурса красоты "Мисс Англия - 2008".
|На фото АР посредине Лаура Колман, слева от нее - Хлоя Маршалл, справа - Ванесса Ленсом
Титул первой красавицы достался Лауре Колман, которая представит Англию на конкурсе "Мисс Мира - 2008" в сентябре-октябре в Киеве . А сюрпризом стало второе место, которое заняла 17-летняя Хлоя Маршалл (вторая справа), фигура которой далека от общепризнанных стандартов красоты. Размер ее одежды – 50-й, в отличие от 34-го, который носили другие участницы конкурса, вес - 79,8 кг, рост - 177,8 см.
"Пышечка Хлоя", как называли ее соперницы, хотела доказать всем, что с 50-м размером одежды можно не просто жить, но еще и стать "Мисс Англия".
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