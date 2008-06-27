Единственная в Европе пустыня - на юге Украины, и туда можно попасть

Новый туристический маршрут – “Сафари в пустыню “Олешковские пески” – будет открыт в Херсонской области в июле-августе этого года.

Об этом сообщил УНИАН заместитель председателя Херсонской облгосадминистрации Андрей ГРАДИЛЬ.

По его словам, сегодня продолжается работа по обустройству маршрута: определены две смотровые площадки для туристических групп, проведена его маркировка, продолжается работа по обустройству подъездных путей к пустыне.

Первых туристов на новом маршруте в Херсонской области ожидают уже этим летом.

Стоимость экскурсии для туристов пока неизвестна, но местные туроператоры и руководство области уверены, что маршрут будет иметь значительный спрос.

По словам заместителя начальника управления культуры и туризма Херсонской облгосадминистрации Татьяны ВОЛЫНЕЦ, новый маршрут имеет очень выгодное расположение – он находится в 20 километрах от Херсона и в 75-80 километрах от курорта Скадовск, поэтому можно ожидать значительный туристический поток – до 150-200 туристов в день.

“Олешковские пески” официально признаны единственной на сегодня пустыней в Европе. Территория пустыни имеет размеры 15 на 20 километров, которая окружена искусственными лесами. Это самый большой песчаный массив в Европе, имеющий уникальный климат, что признано многими научными институтами.