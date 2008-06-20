Тимошенко и все-все-все (фоторепортаж из Брюсселя)
17:33, 20 июня 2008
Разное
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Рабочий визит, "соединенный с саммитом"
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подчеркивает, что на часть рабочего визита в Брюссель она получила директивы Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, и все они были ею выполнены.
«Это был рабочий визит в Брюссель, который был соединен с участием в саммите ЕНП. И на часть рабочей поездки у меня есть директивы Президента, которые целиком и полностью выполнены», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Она опровергла обвинения членов Партии регионов в том, что данный визит премьера касается не государственных дел, а партийных.
|Юлия Тимошенко и Генеральный секретарь Совета ЕС, Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер Солана
|Юлия Тимошенко и вице-президент Европейской комиссии Гюнтер Ферхойген на пресс-конференции в Брюсселе
|Юлия Тимошенко и премьер-министр Бельгии Ив Летерм
|Юлия Тимошенко и премьер-министр Швеции Фредерик Рейнфельдт
|Юлия Тимошенко во время встречи с лидером Европейской народной партии Вилфредом Мартенсом
|Юлия Тимошенко, вице-премьер-министр Украины Григорий Немыря (сзади) и Президент Грузии Михаил Саакашвили
|Юлия Тимошенко и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время встречи в Брюсселе
|Юлия Тимошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони
При этом Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что вчера в Генеральную прокуратуру были переданы все акты проверок Контрольно-ревизионного управления с выявленными фактами нарушений, допущенных правительством Виктора ЯНУКОВИЧА. По ее мнению, именно это привело Партию регионов в смятение. «Они не знают сегодня чем начинать и чем заканчивать», – сказала премьер-министр.
В ЕНП, со своей стороны, обеспокоены тем, что на правительство Украины «постоянно осуществляются атаки». Об этом заявил президент Европейской народной партии Вильфред МАРТЕНС. «Мы как партия и я лично высказываем очень большую обеспокоенность по поводу того, что постоянно осуществляются атаки на правительство, и некоторые силы пытаются помешать правительству осуществлять демократические реформы», – сказал он, подчеркнув, что ЕНП высоко оценивает экономические достижения правительства Ю.ТИМОШЕНКО, в частности программу борьбы с коррупцией и антиинфляционные меры. По словам президента ЕНП, в его партии поражены решительностью правительства и поддерживают Ю.ТИМОШЕНКО как лидера.
Фото Александра Прокопенко / POOL / УНИАН
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