Тимошенко и все-все-все (фоторепортаж из Брюсселя)

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подчеркивает, что на часть рабочего визита в Брюссель она получила директивы Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, и все они были ею выполнены.

«Это был рабочий визит в Брюссель, который был соединен с участием в саммите ЕНП. И на часть рабочей поездки у меня есть директивы Президента, которые целиком и полностью выполнены», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она опровергла обвинения членов Партии регионов в том, что данный визит премьера касается не государственных дел, а партийных.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что вчера в Генеральную прокуратуру были переданы все акты проверок Контрольно-ревизионного управления с выявленными фактами нарушений, допущенных правительством Виктора ЯНУКОВИЧА. По ее мнению, именно это привело Партию регионов в смятение. «Они не знают сегодня чем начинать и чем заканчивать», – сказала премьер-министр.

В ЕНП, со своей стороны, обеспокоены тем, что на правительство Украины «постоянно осуществляются атаки». Об этом заявил президент Европейской народной партии Вильфред МАРТЕНС. «Мы как партия и я лично высказываем очень большую обеспокоенность по поводу того, что постоянно осуществляются атаки на правительство, и некоторые силы пытаются помешать правительству осуществлять демократические реформы», – сказал он, подчеркнув, что ЕНП высоко оценивает экономические достижения правительства Ю.ТИМОШЕНКО, в частности программу борьбы с коррупцией и антиинфляционные меры. По словам президента ЕНП, в его партии поражены решительностью правительства и поддерживают Ю.ТИМОШЕНКО как лидера.

Фото Александра Прокопенко / POOL / УНИАН