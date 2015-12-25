ПАО "КБ "Премиум" признан "Лучшим предприятием 2015 года" от Национального Рейтинга качества товаров и услуг "Звезда качества"

Национальный Рейтинг качества товаров и услуг подтверждает, что в результате ранжирования полного перечня субъектов хозяйственной деятельности Украины, согласно с финансово-экономическими показателями, Банк «Премиум» удостоен почетного звания «Лучшее предприятие Украины 2015 года» и награжден «Звездой качества».

Согласно ранжирования Национального Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Украине!

Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и финансовых услуг на территории Украины, способствовать общественному признанию предприятий.

Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных статистических органов Украины, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.

Это единственная в Украине система - беспристрастная, комплексная, объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли преимущества в бизнесе, на основе принципа ранжирования показателей деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности.

Соорганизотарами Национального Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества» является Комитет Экономического Развития и Колегия Сьездов - это 2 всемирно известные, независимые бизнес-объединения и исследовательские организации, работающие в общественных интересах., которые предоставляют глубоко изученные анализы и обоснованные решения наиболее актуальных на сегодняшний день вопросов.