В Киеве открылся 16-й Международный автосалон SIA'2008

Сегодня в Киеве на территории Международного выставочного центра открылся 16-й Киевский Международный автосалон SIA`2008, который продолжит свою работу до 25 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации организаторов автосалона, количество участников SIA`2008 составляет 532 компании из 27 стран мира. Автосалон занимает площадь почти 42 тыс. кв. м.

В целом автосалон SIA`2008 продемонстрирует экспозиции таких автомобильных брендов, как Mercedes, Chevrolet, Kia, Buick, Chrysler, Jeep, Dodge, Cadillac, Chery, Dadi, Subaru, Hyundai, Opel, Proton и др.

На стендах участников состоится 30 презентаций новых моделей. Автомобильный раздел, на котором базируется автосалон, будет дополняться такими экспозиционными направлениями как автосервис, автозапчасти, автокосметика, автокредиты, автострахование и другими, актуальными для рынка продуктами и услугами.

Самый лучший автомобиль автосалона SIA будет награжден традиционным главным призом "Хрустальным колесом SIA".

Организаторами SIA`2008 выступили Министерство транспорта и связи Украины; Министерство промышленной политики Украины; Ассоциация украинских автопроизводителей "Укравтопром"; Украинская выставочная компания "Автоэкспо".

*** Компания "Автоэкспо" является одной из ведущих украинских выставочных фирм. Она создана в 1996 году. Основной вид деятельности - организация и проведение международных автосалонов SIA, туристических салонов "УКРАИНА" и международных специализированных выставок автомобильной и транспортной тематики.