Яценюк отчитал Черновецкого за езду в неположенном месте

Председатель Верховной Рады Арсений Яценюк отчитал главу Киевской городской администрации Леонида Черновецкого за езду в неположенном месте.

По завершению церемонии памяти жертв тоталитарного режима, которая проходила на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы», А.ЯЦЕНЮК вместе с пришедшими людьми направился тропинкой к трассе. В это время мимо проехал «Мерседес-Кубик» Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, сигналя толпе, чтобы уступили дорогу.

А.ЯЦЕНЮК сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ: почему мэр ездит на машине, в то время как спикер парламента ходит пешком. В ответ Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ обратился к охране А.ЯЦЕНЮКА: «Пацаны, ну обеспечьте машину спикеру».