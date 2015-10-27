В Киеве состоится премьера комедийного шоу в честь 30-летнего юбилея "МАСКИ-ШОУ"

27 октября в 19. 00 в МЦКИ «Октябрьский» (Киев, ул. Институтская, 1) состоится премьерный показ спектакля легендарного театра «МАСКИ-ШОУ», посвященный 30-ти летию труппы «МАСКИ В КУБЕ».

«МАСКИ В КУБЕ» – блестящая комедия без слов о превращении фантазии в реальность, и реальности в фантазию. Смешные до умопомрачения сцены сменяются красивыми философскими образами и неожиданными трюковыми ноу-хау. С удивительной пластичностью и мастерством актеры труппы создают не просто пантомимы, а настоящее шоу, великолепную драматическую клоунаду, новаторство которой невозможно сравнить с привычными жанрами. Этот спектакль позволит посмотреть на мир другими глазами, найти себя в героях, а героев – в себе…

Спектакль «МАСКИ В КУБЕ» основан на совершенно новых номерах и новых режиссерских идеях – начиная от комедийных трюков, и заканчивая декорациями на сцене. Однако, в шоу войдут и фирменные пантомимы, полюбившиеся миллионам, ставшие неотъемлемыми страницами творческой биографии труппы. Это и культовый «Вокальный дуэт Мана-мана-тынч-тынч-тытырым», который впервые появился на телевидении в 1985 году, и «Танец умирающего лебедя», «Танец самовара и чашек» из «Маски в опере», и другие, вызывающие почти у каждого гомерический хохот вперемешку со щемящими нотками ностальгии.

В юбилейном спектакле принимают участие: Народный артист Украины Георгий Делиев, Народный артист Украины Борис Барский, Заслуженная артистка Украины Наталья Бузько, Александр Постоленко, Игорь Малахов, Михаил Волошин и другие актеры театра.

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Купить билет: http://kvartal-concert.com/afisha/teatr-maski-shou-27-10-2015

Промо-ролик для Киева: https://youtu.be/--_RFCOmoKk