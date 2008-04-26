Пляжный сезон в Севастополе, как ни трудно, начнется 15 мая

Пляжный сезон в Севастополе начнется 15 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, эта дата определена решением коллегии Севастопольской городской государственной администрации, на которой была проанализирована работа коммунального предприятия «Благоустройство» горсовета по подготовке пляжей к летнему сезону.

Коллегия признала неудовлетворительной работу этого предприятия, рекомендовала ускорить подготовку пляжей к летнему сезону, улучшить санитарную ситуацию, установить обеспеченные телефонной связью медицинские пункты, оборудовать в достаточном количестве места для купания людей с ограниченными физическими возможностями.

Выступая на заседании коллегии, главный санитарный врач города Владимир ТАРАСОВ, в частности, отметил, что санитарная ситуация на городских пляжах остается сложной. По его словам, «работы по подготовке пляжей не начаты. Территории всех пляжей находятся в антисанитарном состоянии. Очень беспокоит ситуация с работой отельно-ресторанного хозяйства на всех пляжах. Субъекты хозяйственной деятельности ведут незаконную торговлю, незаконно осуществляют свою хозяйственную деятельность. Предприятием «Благоустройство» совершенно не проводятся на пляжах работы по дератизации, пляжи заселены крысами».