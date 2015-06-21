MEN FEST – больше 100 настоящих мужских развлечений

Дата: 21 июня 2015 года

Начало: 12.00

Место проведения: Конный клуб "Магнат" (Киевская обл., пос. Чубинское, ул. Липнева 1)

Больше 100 настоящих мужских развлечений:

- тест драйв от известной автомобильной марки;

- мото шоу;

- дегустация виски и первой мужской карамели;

- показ от модного дома;

- мастер класс по мужской кулинарии;

- стрижка бороды и tatoo салон;

- армрестлинг;

- тир, дартс, арбалеты;

- соревнования на квадрациклах;

- конные прогулки;

- конкурсы от самых красивых девушек Киева;

- каждый час розыгрыши;

- барабанный круг и многое, многое другое;

- а так же food и кальянная зона.

Интересная детская зона с насыщенной анимацией:

- кулинарные мастер классы;

- изготовление скворечников;

- мыльное шоу;

- плетение игрушек из сена;

- аква грим;

- арт мастер класс;

- детская барабанная анимация;

- катание на лошадях;

- мастер класс по изготовлению браслетов;

и много всего разного и интересного, что позволит вашему ребенку с интересом провести время, а вам отлично отдохнуть.

С 18:00 - live караоке со звездой.

Ведущие мероприятия: Непьющие Ведущие

Вход - 100 грн. (дети бесплатно)