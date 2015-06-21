MEN FEST – больше 100 настоящих мужских развлечений
Дата: 21 июня 2015 года
Начало: 12.00
Место проведения: Конный клуб "Магнат" (Киевская обл., пос. Чубинское, ул. Липнева 1)
Больше 100 настоящих мужских развлечений:
- тест драйв от известной автомобильной марки;
- мото шоу;
- дегустация виски и первой мужской карамели;
- показ от модного дома;
- мастер класс по мужской кулинарии;
- стрижка бороды и tatoo салон;
- армрестлинг;
- тир, дартс, арбалеты;
- соревнования на квадрациклах;
- конные прогулки;
- конкурсы от самых красивых девушек Киева;
- каждый час розыгрыши;
- барабанный круг и многое, многое другое;
- а так же food и кальянная зона.
Интересная детская зона с насыщенной анимацией:
- кулинарные мастер классы;
- изготовление скворечников;
- мыльное шоу;
- плетение игрушек из сена;
- аква грим;
- арт мастер класс;
- детская барабанная анимация;
- катание на лошадях;
- мастер класс по изготовлению браслетов;
и много всего разного и интересного, что позволит вашему ребенку с интересом провести время, а вам отлично отдохнуть.
С 18:00 - live караоке со звездой.
Ведущие мероприятия: Непьющие Ведущие
Вход - 100 грн. (дети бесплатно)