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Сможет ли Украина побороть домашнее насилие до 2030 года?

09:00, 20 февраля 2020
Разное
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Открывать мероприятие будут: Первая леди Украины Елена Зеленская, госпожа Посол Великобритании Мелинда Симмонс, госпожа Посол Канады в Украине Лариса Галадза, региональный директор UNFPA в Восточной Европе и Центральной Азии Иен МакФарлейн и Почетный Посол UNFPA Украина Мария Ефросинина.

На форуме будут представлены результаты роботы Украины на национальном и местном уровнях в направлении борьбы с домашним насилием. В частности, Министр социальной политики Юлия Соколовская, заместитель МВД Катерина Павличенко, заместитель МОЗ Виктор Ляшко, заместитель Главы Национальной полиции Украины Александр Фасевич представят результаты работы и планы министерств.

На форуме будут также представлены лучшие практики межведомственного взаимодействия и реагирования на случаи домашнего насилия и предоставления всего комплекса сервисов в городах – Одессе, Харькове, Киеве, Мариуполе, Николаеве и Бердянске.

Приглашаем вас присоединиться и посетить Форум. Детальная программа форума ниже.

Начало регистрации в 09.00 20 февраля.

Место проведения мероприятия: НСК «Олимпийский» (конфренс-зал «Холл чемпионов»)

Аккредитация обязательна и должна быть подтверждена со стороны организаторов: zubchenko@unfpa.org

Заявки принимаются до 15.00 19 февраля 2020 года.

20 февраля, четверг

09:00 – 09:30

Регистрация

10:00 – 10:40

Открытие Форума

10:40 – 11:30

Основные достижения в сфере создания национальной системы предотвращения и противодействия гендерно обусловленному насилию (2015-2020)

11:30 – 12:00

Перерыв на кофе, общение с прессой.

12:00 – 13:00

Система предотвращения и противодействия гендерно обусловленному насилию в громадах: путешествие по городам

13:00 – 14:00

Обед

14:00 – 15:00

Модели предотвращения и противодействия гендерно обусловленному насилию: презентация услуг

15:00 – 15:30

Перерыв на кофе

15:30 – 16:30

Инновационные подходы к предотвращения и противодействия гендерно обусловленному насилию

16:30 – 17:00

Подведение итогов первого дня

17:00 – 19:00

Ужин

21 февраля, пятниця

10:00 – 10:15

Открытие второго дня

10:15 – 11:15

Эффективная система предотвращения и противодействия гендерно обусловленному насилию: лучшие международные практики

11:15 – 12:15

Преодоление гендерно обусловленного насилия до 2030: стратегические направления

12:15 – 13:00

Приоритетные действия для преодоления гендерно обусловленного насилия до 2030 года.

13:00 – 13:15

Перерыв

13:15 – 13:45

Церемония награждения чемпионов и чемпионок по борьбе с насилием

13:45 – 14:00

Заключительные слова

14:00 – 16:00

Прием

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