Сможет ли Украина побороть домашнее насилие до 2030 года?

20 - 21 февраля в Киеве пройдет Международный форум «Украина на пути к преодолению домашнего и гендерно обусловленного насилия».

Открывать мероприятие будут: Первая леди Украины Елена Зеленская, госпожа Посол Великобритании Мелинда Симмонс, госпожа Посол Канады в Украине Лариса Галадза, региональный директор UNFPA в Восточной Европе и Центральной Азии Иен МакФарлейн и Почетный Посол UNFPA Украина Мария Ефросинина.

На форуме будут представлены результаты роботы Украины на национальном и местном уровнях в направлении борьбы с домашним насилием. В частности, Министр социальной политики Юлия Соколовская, заместитель МВД Катерина Павличенко, заместитель МОЗ Виктор Ляшко, заместитель Главы Национальной полиции Украины Александр Фасевич представят результаты работы и планы министерств.

На форуме будут также представлены лучшие практики межведомственного взаимодействия и реагирования на случаи домашнего насилия и предоставления всего комплекса сервисов в городах – Одессе, Харькове, Киеве, Мариуполе, Николаеве и Бердянске.

Приглашаем вас присоединиться и посетить Форум. Детальная программа форума ниже.

Начало регистрации в 09.00 20 февраля.

Место проведения мероприятия: НСК «Олимпийский» (конфренс-зал «Холл чемпионов»)

Аккредитация обязательна и должна быть подтверждена со стороны организаторов: zubchenko@unfpa.org

Заявки принимаются до 15.00 19 февраля 2020 года.

20 февраля, четверг 09:00 – 09:30 Регистрация 10:00 – 10:40 Открытие Форума 10:40 – 11:30 Основные достижения в сфере создания национальной системы предотвращения и противодействия гендерно обусловленному насилию (2015-2020) 11:30 – 12:00 Перерыв на кофе, общение с прессой. 12:00 – 13:00 Система предотвращения и противодействия гендерно обусловленному насилию в громадах: путешествие по городам 13:00 – 14:00 Обед 14:00 – 15:00 Модели предотвращения и противодействия гендерно обусловленному насилию: презентация услуг 15:00 – 15:30 Перерыв на кофе 15:30 – 16:30 Инновационные подходы к предотвращения и противодействия гендерно обусловленному насилию 16:30 – 17:00 Подведение итогов первого дня 17:00 – 19:00 Ужин