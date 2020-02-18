Сможет ли Украина побороть домашнее насилие до 2030 года?
20 - 21 февраля в Киеве пройдет Международный форум «Украина на пути к преодолению домашнего и гендерно обусловленного насилия».
Открывать мероприятие будут: Первая леди Украины Елена Зеленская, госпожа Посол Великобритании Мелинда Симмонс, госпожа Посол Канады в Украине Лариса Галадза, региональный директор UNFPA в Восточной Европе и Центральной Азии Иен МакФарлейн и Почетный Посол UNFPA Украина Мария Ефросинина.
На форуме будут представлены результаты роботы Украины на национальном и местном уровнях в направлении борьбы с домашним насилием. В частности, Министр социальной политики Юлия Соколовская, заместитель МВД Катерина Павличенко, заместитель МОЗ Виктор Ляшко, заместитель Главы Национальной полиции Украины Александр Фасевич представят результаты работы и планы министерств.
На форуме будут также представлены лучшие практики межведомственного взаимодействия и реагирования на случаи домашнего насилия и предоставления всего комплекса сервисов в городах – Одессе, Харькове, Киеве, Мариуполе, Николаеве и Бердянске.
Приглашаем вас присоединиться и посетить Форум. Детальная программа форума ниже.
Начало регистрации в 09.00 20 февраля.
Место проведения мероприятия: НСК «Олимпийский» (конфренс-зал «Холл чемпионов»)
Аккредитация обязательна и должна быть подтверждена со стороны организаторов: zubchenko@unfpa.org
Заявки принимаются до 15.00 19 февраля 2020 года.
20 февраля, четверг
09:00 – 09:30
Регистрация
10:00 – 10:40
Открытие Форума
10:40 – 11:30
Основные достижения в сфере создания национальной системы предотвращения и противодействия гендерно обусловленному насилию (2015-2020)
11:30 – 12:00
Перерыв на кофе, общение с прессой.
12:00 – 13:00
Система предотвращения и противодействия гендерно обусловленному насилию в громадах: путешествие по городам
13:00 – 14:00
Обед
14:00 – 15:00
Модели предотвращения и противодействия гендерно обусловленному насилию: презентация услуг
15:00 – 15:30
Перерыв на кофе
15:30 – 16:30
Инновационные подходы к предотвращения и противодействия гендерно обусловленному насилию
16:30 – 17:00
Подведение итогов первого дня
17:00 – 19:00
Ужин
21 февраля, пятниця
10:00 – 10:15
Открытие второго дня
10:15 – 11:15
Эффективная система предотвращения и противодействия гендерно обусловленному насилию: лучшие международные практики
11:15 – 12:15
Преодоление гендерно обусловленного насилия до 2030: стратегические направления
12:15 – 13:00
Приоритетные действия для преодоления гендерно обусловленного насилия до 2030 года.
13:00 – 13:15
Перерыв
13:15 – 13:45
Церемония награждения чемпионов и чемпионок по борьбе с насилием
13:45 – 14:00
Заключительные слова
14:00 – 16:00
Прием