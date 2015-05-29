В столице сеть клиник "Добробут" бесплатно проверит детям зрение, рост и вес, и проконсультирует родителей
19:59, 29 мая 2015Разное
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В субботу, 30 мая, с 13.00 до 17.00 в парке им. Т. Шевченко (. Киев) сеть клиник "Добробут" проведет детский ивент ко Дню защиты детей.
В рамках мероприятия родители бесплатно смогут проверить зрение, рост и вес своим детям, а дети - принять участие в танцевальных мастер-классах, конкурсах и выиграть немало ценных призов.
Также для родителей работать станции здоровья, где профессиональные врачи сети клиник "Добробут" (педиатр, иммунолог) предоставят консультации и ответы на актуальные вопросы. Кроме того, состоится мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи ребенку.
Приглашаем жителей и гостей города, а также представителей СМИ.
Тел. (098) 061 - 99 - 39
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