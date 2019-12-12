Благотворительный аукцион в Музее Булгакова

14 декабря 2019 в 14:00 в Музее Михаила Булгакова (Андреевский спуск, 13а) начнется благотворительный аукцион, средства от которого будут направлены на нужды Музея. На торги будут выставлены 120 лотов - раритетные антикварные книги, картины известных мастеров Киевской школы, прикладное искусство, предметы киевской старины и пр.

Организаторы аукциона: Владислав Трубицын, меценат, основатель Фонда «Культурные новации», Людмила Губианури, директор Музея Булгакова.

«Жемчужинами» торга в день аукциона станут:

- «Обозрение Киева в отношении к древности» авторства Ивана Ивановича Фундуклея, который в 1839-52 гг. служил киевским гражданским губернатором и был известным меценатом своего времени,

- подносной экземпляр «Киев теперь и прежде», наличие которых ограничивается 50-ю экземплярами и которые были предназначены для великих князей и генерал-губернаторов,

- ряд книг XVIII в. (право, история, медицина, история Украины и т.д.) с гравюрами, что уже само по себе является выдающимся событием, поскольку более 2-3 книг XVIII в. никогда еще не выставлялись в Украине,

- «Расстрелянное Возрождение» украинской нации - «Кобзарь» Тараса Шевченко 1931 года издания с иллюстрациями В. Седляра, который был за это расстрелян в здании бывшего Института благородных девиц в 1937 г. (подобная участь постигла почти всех участников издания, некоторые были репрессированы),

- Крест-мощевик (сер. XIX в, Иерусалим) с фрагментом древесины креста от распятия И.Христа,

- Эскизы Володимирского собора авторства Николая Прахова.

Ссылка на электронный каталог аукциона.

Интересно, что известные коллекционеры страны уже начали охоту на отдельные раритетные вещи, которые демонстрируются на предаукционной выставке, еще задолго до аукциона, прося снять эти лоты с открытых торгов в их пользу.

Как сообщалось ранее, 7 мая в Музее Булгакова открылась предаукционная выставка в Доме-музее Булгакова на Андреевском спуске, 13а, проработавшая неделю, в течение которой все желающие имели возможность ознакомиться с представленными к торгам лотами.

Справка: Фонд «Культурные новации», учредителем которого является меценат, арт-бизнесмен, издатель Владислав Трубицын, занимается популяризацией литературной классики и становлением новых традиций проведения культурных событий столицы.

Масштабным событием стал фестиваль городской культуры «Булгаков-FEST», который состоялся 13-14 сентября в Киеве на Андреевском спуске при участии около 20 тыс. киевлян и гостей столицы.

В перспективном плане Фонда уже значится проведение «Булгаков-FEST-2020» в сентябре следующего года.

Фонд также занимается книгоизданием и поддержкой проектов, которые занимаются популяризацией чтения как такового и повышением интеллектуального потенциала нации. Эти задачи воплощаются в рамках проекта «Іншокнига», который призван осовременить украинскую литературную классику за счет нестандартного, андеграундного подхода к оформлению классического текста. Первым модерновым изданием такого типа книги станет «Черная Рада» Пантелеймона Кулиша, посвященная 200-летию со дня рождения писателя.

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