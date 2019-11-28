Первый в Украине "Форум Imagine Armenia" Представь Армению!
30 ноября 2019 года в отеле Hilton Kyiv состоится Форум Imagine Armenia (#ImagineArmeniaKyiv). Фонд Репат Армения совместно с благотворительным Фондом «Армянская Инициатива» при поддержке и участии офиса Верховного комиссара по делам диаспоры Армении, и при содействии Ameriabank и SkyUp.
Основная цель форума – рассказать об инвестиционных возможностях Армении, способствовать проявлению инициатив и созданию проектов по продвижению Армении в различных направлениях, возможность участия армянской диаспоры в жизни Армении, о программах репатриации в Армении.
На форуме выступят 20 спикеров из Армении, а также Верховный комиссар по делам диаспоры Заре Синанян. Приглашены Посол Армении в Украине Тигран Сейранян, депутаты национального собрания Армении, депутаты ВР Украины, известные политики и бизнесмены Украины.
Форум Imagine Armenia успешно проводится на протяжении 6 лет в ключевых общинах армянской диаспоры, и были ранее проведены в Торонто, Монреале, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Бостоне, Лондоне, Париже, Марселе, Брюсселе, Амстердаме, Санкт-Петербурге, Тбилиси, Тегеране, Бейруте и Буэнос-Айресе.
На форуме Imagine Armenia в Киеве будут представлены следующие организации и программы:
- Birthright Armenia
- Armenian Volunteer Corps
- Teach For Armenia
- ITisArmenia
- FAST Foundation
- American University of Armenia
- Российско-Армянский Университет
- Yerevan Marathon
- Run Armenia
- Street Workout Armenia
- Personal Lawyer
- Apaga Resort
- Yell Extreme Park
- Menu Group UK Ltd
- Sunland
- Photo Atelier Marashlyan
Форум не является коммерческим.
Приглашаются представители СМИ.
Регистрация по ссылке : https://bit.ly/2OTueWC
Телефон: +3 8 068 007-84-84
Email: charityfai.ua@gmail.com
Начало регистрации в отеле Hilton Kyiv с 11.00
Начало форума в 11.30