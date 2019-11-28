Первый в Украине "Форум Imagine Armenia" Представь Армению!

30.11.2019 в Киеве в отеле Hilton бульвар Тараса Шевченка, 30

30 ноября 2019 года в отеле Hilton Kyiv состоится Форум Imagine Armenia (#ImagineArmeniaKyiv). Фонд Репат Армения совместно с благотворительным Фондом «Армянская Инициатива» при поддержке и участии офиса Верховного комиссара по делам диаспоры Армении, и при содействии Ameriabank и SkyUp.

Основная цель форума – рассказать об инвестиционных возможностях Армении, способствовать проявлению инициатив и созданию проектов по продвижению Армении в различных направлениях, возможность участия армянской диаспоры в жизни Армении, о программах репатриации в Армении.

На форуме выступят 20 спикеров из Армении, а также Верховный комиссар по делам диаспоры Заре Синанян. Приглашены Посол Армении в Украине Тигран Сейранян, депутаты национального собрания Армении, депутаты ВР Украины, известные политики и бизнесмены Украины.

Форум Imagine Armenia успешно проводится на протяжении 6 лет в ключевых общинах армянской диаспоры, и были ранее проведены в Торонто, Монреале, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Бостоне, Лондоне, Париже, Марселе, Брюсселе, Амстердаме, Санкт-Петербурге, Тбилиси, Тегеране, Бейруте и Буэнос-Айресе.

На форуме Imagine Armenia в Киеве будут представлены следующие организации и программы:

Форум не является коммерческим.

Приглашаются представители СМИ.

Регистрация по ссылке : https://bit.ly/2OTueWC

Телефон: +3 8 068 007-84-84

Email: charityfai.ua@gmail.com

Начало регистрации в отеле Hilton Kyiv с 11.00

Начало форума в 11.30