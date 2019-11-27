Какого черта. На одной сцене: народная артистка СССР Ада Роговцева и писатель Виктор Шендерович!

В жизни ошибается каждый. Бывают невеликие оплошности, не влияющие ни на что, а есть грехи, которые в корне меняют жизнь. А на что готовы люди, чтобы вернуть любимого человека, воплотить в реальность заветную мечту или исправить судьбоносные ошибки прошлого – ответ на такой вопрос у каждого свой. Но, как правило, цена за такие желания слишком велика. Заключить сделку с Дьяволом – а что тот потребует взамен… К матери троих детей приходит Черт и предлагает исправить прошлые ошибки. Взамен искуситель просит предать одного из детей женщины.

Пьеса высвечивает проблематику борьбы добра и зла, выбора и цены, которую надо заплатить за мечту. Продать душу – традиционная фантазия в стиле Фауста. Легкая, забавная, сатирическая и хулиганская постановка. Игра артистов поражает до глубины души. Сюжет насыщен мощной смысловой нагрузкой, каждый зритель заглянет в отдаленные глубинки сознания и услышит, быть может, таинственный и манящий голос самого беса, а также прекрасный романс в великолепном исполнении Ирины Селезневой.

Спектакль «Какого черта» собрал 3 аншлага на сцене Международного центра культуры и искусств в Киеве, артисты выходили на поклон по 12 раз после каждого выступления! Постановка покорила сердца и полюбилась зрителям Впеликобритании, Украины, Израиля.

В ролях также: Андрей Сидельников, Ирина Селезнева, Алеся Маньковская.

Продолжительность спектакля: 2 часа, с одним антрактом.

Возраст: 18+

Постановка - Продюсерская компания «StageRС» (Лондон, Великобритания)

Премьера спектакля состоялась 9 мая 2018 года в Лондоне.

ЖДЕМ ВАС:

3 декабря на спектакле «Какого черта» в Театре им. Франко (Киев, пл. Франко, 3). Билеты 300-1950 грн. https://parter.ua/kakoho-cherta-rohovtseva-shenderovych

Алена Смилык asmila@mail.ru