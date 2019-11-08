Украинский институт будущего приглашает 11 ноября, в 11:00, в пресс-центр Украинского национального информационного агентства «Укринформ» (ул. Б.Хмельницкого, 8/16), где состоится круглый стол по законодательному регулированию организации и проведения азартных игр в Украине.

Эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского института будущего Александр Чебаненко предоставит оценку и проанализирует указанный законопроект.

К участию в круглом столе приглашены: представители Верховной Рады Украины: председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский, Министр финансов Украины Оксана Маркарова, Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан, профильные эксперты и общественные неправительственные организации, участники рынка организации и проведения азартных игр.

Во время круглого стола планируется обсуждение легализации игорного бизнеса, формирования и реализации эффективной государственной политики в сфере регулирования азартных игр, обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, привлечения инвестиций в Украину, обеспечения потребностей государственного бюджета. Речь идет о зарегистрированном в Верховной Раде Украины проекта Закона Украины «О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр» (регистрационный номер 2285 от 17.10.2019), разработанного Кабинетом Министров Украины.

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