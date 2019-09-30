За права детей выбирать любимое дело – сеть АЗК «БРСМ-Нафта» стала генеральным партнером национального проекта «Город профессий»

Социально важные инициативы – одна из неотъемлемых составляющих корпоративной культуры компании. Отныне «БРСМ-Нафта» помогает малышам определяться с будущей профессией. Так, по словам организаторов, формируется нация специалистов осознанного выбора.

Поддержка спорта, здорового образа жизни, помощь талантливой молодежи из Малой академии наук, опека над пожилыми людьми с особыми потребностями и воспитанниками детских домов – эти и другие социальные проекты, инициированные «БРСМ-Нафта», входят в корпоративную программу «Здоровье Нации. Интеллект Нации. Духовность Нации», которая длится уже не первый год и является традиционной для компании.

С сентября 2019 года «БРСМ-Нафта» стала генеральным партнером большого национального проекта, который дает малышам возможность познакомиться с разными профессиями, раскрыть свой потенциал и выбрать дело по душе. К сожалению, по статистике, сегодня свыше половины выпускников вузов не работают по специальности. Причина этого заключается в отсутствии своевременной профориентации, недостатке информации и шаблонном отношении к выбору профессии. Поэтому новая инициатива призвана исправить ситуацию.

В рамках национального проекта «Город профессий» «БРСМ-Нафта» представляет детский автозаправочный комплекс, где детвора может попробовать себя в роли операторов станции, пистолетчиков, автовладельцев и т. д. Тут можно покататься на машинке, самому заправить авто, а также побыть помощником на кассе – рассчитать клиента за топливо и помочь приготовить еду и напитки. Ведь настоящая станция «БРСМ-Нафта» – это не только бензин, но и целый современный комплекс отдыха, где водители могут выпить кофе, вкусно пообедать, купить самые разные товары. Эта идея полностью воплощена и в детской миниатюре АЗК в «Городе профессий». Дети получают мастер-класс, в игровой форме постигают азы профессии и приобретают первый взрослый опыт, который в будущем поможет им правильно сориентироваться в выборе специальности. Прилежный труд не остается без вознаграждения: заработанные условные деньги (гривники) можно потратить на сувениры или сладости – все как во взрослой жизни.

Руководитель корпоративных коммуникаций «БРСМ-Нафта» Алина Адаменко отмечает: «Цель нашего участия в проекте – показать деткам реальный мир профессий, дать возможность поучиться, понять, как все устроено на автозаправочных комплексах. Игра – это естественно для ребенка. Она развивает воображение, образное мышление, позволяет реализоваться и в то же время – познавать сложный и интересный мир».

Проект путешествует по разным городам Украины. Импровизированный «Город профессий» разворачивается в парковых зонах, его посещают тысячи маленьких гостей. 28 сентября проект побывал в Житомире. Родители, которые заглянули на площадку «БРСМ-Нафта», подчеркнули, что хотят, чтобы дети реализовались в жизни, поэтому благодарны за возможность такого опыта. Следующий пункт знакомства малышей с «БРСМ-Нафта» – Киев. 5 октября в столичном парке им. Шевченко ребят будет ждать специальная локация, которая воссоздаст все особенности работы АЗК.