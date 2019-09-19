Обнародование первого в Украине рейтинга компаний, работающих на рынке возобновляемых источников энергии

26 сентября с 16.00 до 19.00 в конференц-зале киевского офиса компании CMS Cameron McKenna (ул. Владимирская, 38) состоится мультиформатное мероприятие с участием представителей профильных органов власти, ассоциаций, финансовых институтов, ведущих юридических, консалтинговых компаний, лидеров среди генподрядных компаний в сфере солнечной энергетики и потенциальных инвесторов в проекты ВИЭ. Ожидается около 50 участников. Организатор - платформа GetMarket. В программе мероприятия - экспертные выступления, объявление результатов рейтинга игроков на рынке СЭС, пресс-брифинг, персональные блиц-интервью, нетворкинг.

Основные спикеры и темы:

Андрей Оленюк, Everlegal: «Позитивный и негативный опыт внедрения проектов ВИЭ».

Юрий Подоляк, IKNET: «Проблематика и перспективы подключения объектов ВИЭ к электрическим сетям».

Виталий Радченко, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang: «7 грехов девелопмента энергетических проектов в Украине».

Максим Сысоев, Dentons: «Законодательные перспективы в области ВИЭ».

Александр Басков, Baker Tilly: «История объединения консалтеров и создания платформы GetMarket».

Константин Петриковец, директор ГП "Гарантированный покупатель": "Гарантированный покупатель: роль в выполнении обязательств на новом рынке электроэнергии и первые результаты работы».

Также в программе выступления представителей финансовых учреждений на тему финансирования проектов ВИЭ, кейсы отечественных и иностранных инвесторов об опыте инвестирования в ВИЭ-проекты на рынке Украины, блиц-выступления компаний-участников рейтинга.

Ключевое событие - презентация рейтинга генеральных подрядчиков, работающих с проектами солнечной энергетики. Рейтингование проводилось в рамках исследования GetMarket среди 18 компаний-участников. Независимое оценивание осуществлялось при поддержке компаний Dentons, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, Everlegal, Baker Tilly, ИКНЕТ.

Как подчеркивают организаторы, в 2019 году пройдет презентация целого ряда рейтингов компаний, работающих в различных сегментах на украинском рынке возобновляемой энергетики. Это происходит в рамках программы по созданию единой базы данных компаний-игроков рынка и инвестиционных проектов ВИЭ.

GetMarket - платформа, основанная при партнерстве компаний Dentons, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, Everlegal, Baker Tilly, ИКНЕТ. В ее рамках создается онлайн-площадка с базой инвестиционных проектов (бета-версия https://getmarket.com.ua/), проводится аналитическая работа, рейтингование игроков рынка, организуются специализированные отраслевые мероприятия, предоставляются консультации и ряд профильных услуг компаниями - участниками объединения. Цель проекта - систематизация и развитие рынка возобновляемой энергетики, поиск и поддержка инвесторов, консолидация на базе платформы компаний-лидеров в своих отраслях.