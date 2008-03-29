Пожар в развлекательном комплексе в Северодонецке: пострадали 5 человек

28 марта в г. Северодонецк Луганской области, в развлекательном комплексе "Ксенаду", в зале для боулинга возник пожар, вследствие которого пострадали 5 человек, которые с отравлением продуктами горения (из них один человек с переломом позвоночника) госпитализированы в терапевтическое отделение городской больницы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар ликвидировали пять отделений Государственной пожарной охраны. Огнем уничтожены 80 м кв. кровли и оборудование боулинга. Причина пожара устанавливается.

На месте произошедшего работала оперативная группа Главного управления МЧС в Луганской области.