Немецко-украинский форум и Восточный комитет немецкой экономики в сотрудничестве с украинскими партнерами проводит в Киеве завтрак с прессой
«Настоящее и будущее украинско-немецких отношений в сфере бизнеса»: 31 марта в Киеве состоится встреча директора Восточного комитета немецкой экономики и председателя Немецко-украинского Форума, профессора, д-ра Райнера Линднера с украинскими журналистами. Встреча пройдет в формате пресс-завтрака.
Будут обсуждаться актуальные вопросы взаимодействия немецкого и украинского бизнеса в кризисный и послекризисный периоды, а также сотрудничество в гуманитарной сфере.
Все без исключения участники смогут обменяться мнениями.
Среди участников:
• Райнер Линднер – профессор, доктор, директор Восточного комитета немецкой экономики, председатель Немецко-украинского форума.
• Коваленко-Шнайдер – руководитель Центра немецкой культуры «Видерштраль».
• Владимир Лесли – председатель Совета немцев Украины.
• Богдан Хмельницкий – председатель правозащитной организации «Объединение Богдана Хмельницкого».
• Алексей Кулагин – генеральный директор компании «ОМОКС».
• Андреас Еске – представитель в Украине ТМ Celox.
• Анатолий Гулей – доктор экономических наук, председатель правления Украинской межбанковской валютной биржи, экс-глава Ощадбанка Украины.
• Федор Левченко – доктор медицинских наук, начальник Научного центра военной медицины, экс-глава Военно-медицинской академии МО Украины.
• Александр Чижевский – академик архитектуры, директор института, председатель квалификационной комиссии архитекторов Украины.
• Дмитрий Выдрин – политолог, публицист.
• Представители украинских и международных СМИ.
Дата:
31.03.2015
Время:
10:00
Место:
Ресторан «Чайка» /ЖК «Чайка», ул. Лобановского, 7а
График:
• 09:00-09:30 – сбор представителей СМИ – участников завтрака /площадка перед Украинским домом/
• 09:30-10:00 – трансфер к месту проведения завтрака /ЖК «Чайка»/
• 10:00-10:30 – кофе и общение
• 10:30-12:00 – завтрак
• 12:00-12:30 – официальная фотосъемка
• 12:30-13:00 – трансфер представителей СМИ к месту сбора /Киев/
Аккредитация СМИ /+38 050 418 18 02, Виктория/ заканчивается в 12:00 по киевскому времени 29.03.2015.
В случае отсутствия личного транспорта необходимо забронировать место для трансфера к месту проведения пресс-завтрака.