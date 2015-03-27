Немецко-украинский форум и Восточный комитет немецкой экономики в сотрудничестве с украинскими партнерами проводит в Киеве завтрак с прессой

20:59, 27 марта 2015
Разное
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«Настоящее и будущее украинско-немецких отношений в сфере бизнеса»:  31 марта в Киеве состоится встреча директора Восточного комитета немецкой экономики и председателя Немецко-украинского Форума, профессора, д-ра Райнера Линднера с украинскими журналистами. Встреча пройдет в формате пресс-завтрака.

Будут обсуждаться актуальные вопросы взаимодействия немецкого и украинского бизнеса в кризисный и послекризисный периоды, а также сотрудничество в гуманитарной сфере.

Все без исключения участники смогут обменяться мнениями.

Среди участников:

•             Райнер Линднер – профессор, доктор, директор Восточного комитета немецкой экономики, председатель Немецко-украинского форума.

•             Коваленко-Шнайдер – руководитель Центра немецкой культуры «Видерштраль».

•             Владимир Лесли – председатель Совета немцев Украины.

•             Богдан Хмельницкий – председатель правозащитной организации «Объединение Богдана Хмельницкого».

•             Алексей Кулагин – генеральный директор компании «ОМОКС».

•             Андреас Еске – представитель в Украине ТМ Celox.

•             Анатолий Гулей – доктор экономических наук, председатель правления Украинской межбанковской валютной биржи, экс-глава Ощадбанка Украины.

•             Федор Левченко – доктор медицинских наук, начальник Научного центра военной медицины, экс-глава Военно-медицинской академии МО Украины.

•             Александр Чижевский – академик архитектуры, директор института, председатель квалификационной комиссии архитекторов Украины.

•             Дмитрий Выдрин – политолог, публицист.

•             Представители украинских и международных СМИ.

Дата:

31.03.2015

Время:

10:00

Место:

Ресторан «Чайка» /ЖК «Чайка», ул. Лобановского, 7а

График:

•             09:00-09:30 – сбор представителей СМИ – участников завтрака /площадка перед Украинским домом/

•             09:30-10:00 – трансфер к месту проведения завтрака /ЖК «Чайка»/

•             10:00-10:30 – кофе и общение

•             10:30-12:00 – завтрак

•             12:00-12:30 – официальная фотосъемка

•             12:30-13:00 – трансфер представителей СМИ к месту сбора /Киев/

Аккредитация СМИ /+38 050 418 18 02, Виктория/ заканчивается в 12:00 по киевскому времени 29.03.2015.

В случае отсутствия личного транспорта необходимо забронировать место для трансфера к месту проведения пресс-завтрака.

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