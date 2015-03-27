«Студенческое братство» спросит ректора и мнение студентов о фактах нарушения в Национальном медицинском университете Богомольца

30 марта 2015 в 10.30 перед входом в ректорат медуниверситета Богомольца (бульвар Шевченко, 13) ВМОО «Студенческое братство» начнет выставку документов «под открытым небом» «Факты и доказательства нарушений 4 законов руководящими лицами медуниверситета Богомольца». В рамках мероприятия (примерно в 11.00) состоится встреча активистов ВМОО «Студенческое братство» - координаторов проекта «Нет!» коррупции в медицинских вузах »с ректором НМУ Екатериной Амосовой. Проект« Нет! »коррупции в медицинских вузах» осуществляется при поддержке Международного фонда «Возрождение» . Активисты передадут документы на рассмотрение ректору и обратятся к К. Амосовой с призывом дать оценку нарушениям должностными лицами НМУ 4-х законов Украины и 2-х приказов Минздрава и, главное- прокомментировать многомиллионные убытках госбюджета от противоправных действий руководителей медуниверситета Богомольца. После общение с руководством НМУ, активисты проведут пресс-тур для СМИ корпусами медуниверситета и предоставят дополнительную информацию об основных правонарушениях в НМУ. Во время пресс-тура активисты ВМОО «Студенческое братство» будут предлагать студентам-медикам ознакомиться с документами о фактах нарушений в мед.университете. Кроме того, ВМОО «Студенческое братство» проведет экспресс-опрос студентов относительно их мнения о фактах коррупции, о качестве и условиях обучения в НМУ. Результаты опроса студентов мед.университета Богомольца скоро будут обнародованы активистами ВМОО «Студенческое братство. Контакты: 0950314830, 044 5618573, 0631828808.