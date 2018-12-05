75-летие со дня основания «Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций»

Приглашаем Вас посетить пресс-конференцию, посвященную 75- летию со дня основания Государственного предприятия «Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций» (дальше - ГП НИИСК), которая состоится 11 декабря 2018 року в 9 часов 30 минут в ГП НИИСК по адресу: г. Киев, улица Преображенская 5/2.

Некоторые из объектов ГП НИИСК:

Специалисты ГП НИИСК участвовали в проектировании и строительстве многих выдающихся объектов строительства, среди которых: музей истории Великой Отечественной войны, универмаг «Детский мир», «Дом художника», «Дом торговли», автобусный парк в Дарнице, Национальная детская специализированная больница «Охматдет», мост «Метро» и мост через Десенку в г. Киеве, Запорожская и Южно-Украинская АЭС; приобъектная гостиница спортивно-концертного комплекса «Одесский Дворец спорта», здание ЦУМа, Чоколовский коммуникационный коллектор, заводы «Арсенал» и «Большевик», застройки жилых массивов в Киеве, Днепропетровске, Запорожье, Львове, Одессе и др .; реконструкция зданий Национального банка Украины, Национальной оперы Украины им. Т. Г. Шевченко, Национальной филармонии, восстановления Михайловского Златоверхого монастыря, Успенского собора Киево-Печерской лавры, Одесского театра оперы и балета; реконструкция Киевского железнодорожного вокзала, научно-экспертное сопровождение эксплуатации объекта «Укрытие» Чернобыльской АЭС и работ по преобразованию его в экологически безопасную систему и множество других.

Если Вам будет интересно посетить это мероприятие, укажите, пожалуйста, ФИО журналистов, которые будут присутствовать на пресс-конференции.

Будем благодарны за участие в торжественном мероприятии, посвященном Юбилею ГП НИИСК!

Контакты: mironova@centre.ua