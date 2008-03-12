Водители маршруток грозят завтра заблокировать центр Киева

Столичные перевозчики намерены продолжить забастовку, поскольку переговоры с представителями КГГА ни к чему не привели.

Об этом УНИАН по телефону сообщил исполнительный директор Ассоциации перевозчиков-работодателей "Столица" Валерий ЛИПЕЦКИЙ.

«Мы вынуждены делать это (приостановить работу – УНИАН)», - отметил он.

По словам В.ЛИПЕЦКОГО, две трети маршруток – около 2 тысяч машин – сегодня не выехали на улицы Киева.

Сегодня с 6.00 с перевозчиками проводил переговоры начальник Главного управления транспорта КГГА Иван ШПИЛЕВОЙ, затем был взят тайм-аут, поскольку переговоры ни к чему не привели.

«Он не уполномочен давать ответы на наши вопросы. Нам нужны официальные люди или распоряжение администрации», - подчеркнул В.ЛИПЕЦКИЙ.

По словам В.ЛИПЕЦКОГО, перевозчики хотят вести переговоры с первыми лицами КГГА. «Есть ГОЛУБЧЕНКО, есть ЧЕРНОВЕЦКИЙ - мэр, это его компетенция», - пояснил он.

В.ЛИПЕЦКИЙ также сообщил, что пока информации относительно того, когда и с кем будут проводиться дальнейшие переговоры, нет. Продлится ли забастовка в последующие дни, будет зависеть от разрешения указанных вопросов.

Как сообщал УНИАН, перевозчики маршрутных такси столицы требуют повышения тарифов на перевозку пассажиров. Накануне они заявили о намерении 12 марта не выйти на работу.

Частные перевозчики требуют повышения тарифов до 1 грн. при поездке до 5 км; 1,50 грн. - от 5 до 10 км; 2 грн. - от 10 до 15 км; 2,5 грн. - от 15 до 20 км; 3,00 грн. - более 20 км. Также они требуют запретить коммунальному предприятию "Киевпастранс" использовать подвижной состав в режиме маршрутных такси, создавая монополию на рынке.

Председетель Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков Виталий РЕВА собщил "5-му каналу", что водители маршрутных такси завтра, 13 марта, заблокируют центр Киева, если столичные власти не выполнят их требования.