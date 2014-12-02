Открытие V сезона детского национального конкурса «Я козацкого рода»

6 декабря 2014 г. начинается V сезон ДЕТСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «Я КОЗАЦКОГО РОДА», по теме: «КРЕПОСТЬ МОЕЙ МЕЧТЫ: нарисуй, змоделируй, построй из подручных средств крепость и воспроизведи козацкий быт в ней».

В программе:

12:00 Встреча гостей козацкими джурами,

12:10 Акция «Войди в Козацкую Крепость» (гости, проходя через ворота, попадают к настоящей казацкой крепости);

12:15 Презентация конкурса при участии народного художника Украины Сергея Якутовича, представителей Национального союза архитекторов Украины, старшины Детского лагеря «Козацкая крепость» и партнеров конкурса;

12:25 поет заслуженный артист Украины, кобзарь Тарас Силенко;

12:30 фееричное выступление с козацким оружием от «Арт-шоу «Гопак»;

12:35 Приветственное слово от победителей прошлогодних конкурсов.

12:40 Танцевальный подарок от студии танцев детского клуба «Козацкая Рыцарская Школа»;

12:42 Рисования и строительство макета козацкой обзорной башни и крепости собравшимися детьми;

12:45 Фотосессия возле настоящей обзорной башни, пушек, литавр и с козацким оружием;

12:45 Угощение гостей праздника козацким кулешом и другими вкусностями;

13:10 Празднования Калиты - презентационные выступления воспитанников Козацкой Рыцарской Школы и соревнования за кубок “Калиты”; козацкие забавы, конкурсы, игры, подарки и море хорошего настроения!

Праздник состоится по адресу: Киевэкспоплаза, выставка «МЭДВИН: Рукоделие. Подарки к Рождеству», ул. Салютная, 2Б. Начало в 12:00

Автор и организатор конкурса: Детский лагерь «Козацкая Крепость» Аккредитация журналистов по тел.: +38 (067) 447 16 85, +38 (050) 410-79-32, +38 (044) 332-77-47

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