5 июня в Киеве состоится презентация Национального Плана управления отходами и проект Рамочного закона об отходах

В рамках конференции : “Новая политика управления отходами – путь к циклической экономике”, посвященной внедрению Национальной стратегии управления отходами до 2030 года и перспективам перехода к экономике замкнутого цикла.

На конференции будет презентован проект Рамочного закона об отходах, Национальный план управления отходами, принципы секторальных законов (электрическое и электронное оборудование, батареи и упаковка). В мероприятии примут участие: Остап СЕМЕРАК, Министр экологии и природных ресурсов Украины, Степан КУБИВ, Первый вице-премьер-министр, Министр экономического развития и торговли Украины, Геннадий ЗУБКО, Вице-премьер-министр —Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, Иванна КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ, Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Хюг МИНГАРЕЛЛИ, Глава Представительства ЕС в Украине, Андрей ГУНДЕР, Президент Американской торговой палаты в Украине, Николай КУЗЬО, Заместитель Министра экологии и природных ресурсов Украины по вопросам европейской интеграции.

Мероприятие организуется при поддержке Представительства ЕС в Украине и проектов, финансируемых ЕС (Twinning, APENA, BRDO), Американьскої торговой палаты в Украине, Европейского банка реконструкции и развития, и проекта DESPRO.

Дата конференции: 10.00, 5-6 июня 2018

Место: ГотельInterContinental Kyiv, вул. Большая Житомирская, 2A

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