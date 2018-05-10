В Киеве состоится премьерный показ фильма Георгия Делиева «Одесский Подкидыш»
Новая комедия легендарного Георгия Делиева «Одесский подкидыш» выходит на экраны кинотеатров в Киеве!
«Одесский Подкидыш», поистине одесский, веселый и чуточку печальный фильм о неунывающих и не перестающих удивлять жителях современной Южной Пальмиры!
Одинокий 70-ти летний старик, эксцентричный одесский художник, сэр Пинхус, мечтает о внуках. Детей у него нет, а для осуществления мечты, для появления внука, естественно нужен сын. И предпочтительно - взрослый сын. Друзья из Дома малютки выбирают ему на эту роль Аркашу, 50-ти летнего балбеса, освободившегося из колонии и работающего в доме малютки кочегаром.
В ноябре 2014 театр «Маски» выпустил очередной спектакль в постановке Георгия Делиева. Это был «Одесский подкидыш» по пьесе великого одесского писателя, драматурга Георгия Голубенко. Премьера три дня подряд прошла с грандиозным триумфом. Именно тогда у Георгия Делиева возникла идея снять полнометражный фильм по этой пьесе. Для этого был организован сбор средств с помощью краудфандинга. В результате проект получил поддержку среди ценителей творчества Георгия Делиева по всему миру.
Фильм «Одесский подкидыш» можно посмотреть с 10 мая в течении двух недель в таких кинотеатрах:
- «Киев»
- «Жовтень»
- «Лира»
- «Днепр»
- «Промiнь»
- «Старт»
- «им. Шевченко»
Особенно повезет зрителям, которые придут в кинотеатры «Жовтень» 13 мая на сеанс в 16.30 и «Киев» 14 мая на 19.00. Ведь фильм лично представит режиссер фильма Георгий Делиев, актеры Виктор Андриенко, Валерий Чигляев, а также съемочная группа.
7 фактов о фильме
Трейлер
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