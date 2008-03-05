Черновецкий запретил парковаться на тротуарах Крещатика

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение “О запрещении парковки и въезда автотранспорта на тротуары улицы Крещатик”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА.

«Для того, чтобы создать надлежащие условия и упорядочить движение пешеходов по центральной улице города, парковаться на тротуарах Крещатика отныне запрещено», - заявил Д.БАСС. Впрочем, отметил он, на автомобили специального назначения, т. е. машины скорой помощи, пожарные машины и т. п., новое правило не распространяется. Разрешено въезжать на тротуары главной улицы и автомобилям, которые обслуживают торговые помещения в домах, расположенных вдоль улицы.

Д.БАСС отметил, что до конца текущего месяца КП «Киевдорсервис» и Управление ГАИ обеспечат установку необходимых дорожных знаков.