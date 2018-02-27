В Житомире желающим покажут фильм про бойца добровольческого батальона, который выжил в АТО после обстрела под Иловайском

В Житомире 3 марта пройдет показ фильма про бойца добровольческого батальона, который выжил в АТО после обстрела под Иловайском.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

"В Житомире показ фильма «Посттравматическая рапсодия» состоится 3 марта в 15.00 в кинотеатре «Украина». Вход – свободный", - сказано в сообщении.

«Посттравматическая рапсодия» - эпическая драма, которая пронизывает глубину украинской истории и духовной жизни, снятая режиссером Павлом Когутом, экранизация одноименной пьесы Дмитрия Корчинского. Лента рассказывает о бойце добровольческого батальона Саше, который, выжив после обстрела под Иловайском, пробирается к своим – и встречает по дороге самых неожиданных спутников и врагов.

Пьеса «Посттравматическая рапсодия» увидела свет в 2016 году. Тогда же появилась идея экранизации. В 2017 году эта пьеса была поставлена на сцене с успехом прошла в Киеве, Мариуполе, Львове, Одессе, Ивано-Франковске, Коломые. Съемки ленты прошли в конце 2017 года.