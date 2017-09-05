Немецко-украинский фонд предоставит 110 миллионов гривень для кредитования малых и средних предприятий

Немецко-украинский фонд предоставит финансирование на 110 млн грн «ПроКредит Банку» для кредитования малых и средних предприятий под 15% годовых.

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Соответствующее кредитное соглашение подписали 5 сентября исполнительный директор фонда Олег Стринжа и глава правления банка Виктор Пономаренко.

По условиям подписанного соглашения кредитные средства предоставляются целенаправленно малым и средним предприятиям на приобретение или модернизацию основных средств и оборудования, приобретение или реконструкцию помещений или пополнение оборотных средств.

Согласно соглашению, программой смогут воспользоваться предприятия с количеством работников до 50 человек, годовой доход которых не превышает сумму эквивалентную 5 млн евро, средние предприятия с количеством работников не более 250 лиц с годовым доходом не более 10 млн евро в эквиваленте.

По словам главы «ПроКредит Банка», финансовый ресурс фонда позволит предоставить предприятиям доступ к качественным ресурсам, на адекватные сроки и по привлекательной с экономической точки зрения стоимости ресурсов.

«Сегодня мы подписали соглашение на 110 млн грн, все эти деньги пойдут на финансирование производства, инвестиций в агробизнесе, энергосбережении, сфере услуг», - отметил Пономаренко.

Кроме того, он подчеркнул, что сам банк будет финансировать предприятия ресурсами из других источников.

Как сообщал УНИАН, в апреле акционеры и руководство Немецко-украинского фонда подписали новую программу кредитования малого и среднего бизнеса на сумму 300 млн грн.

Банками – партнерами фонда, через которые будет осуществляться программа кредитования, являются «ПроКредит Банк», «Укргазбанк», «Ощадбанк» и «Кредитвест Банк».