В Николаеве проходит бизнес-форум "Украина - страна предпринимателей"

Как передает корреспондент УНИАН, бизнес-форум открылся в 11:30 в зале Николаевского областного совета.

Основными вопросами форума являются проблемы создания и поддержки малого и среднего бизнеса в Украине.

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На форум прибыли местные предприниматели, представители банковских учреждений, чиновники облгосадминистрации, председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко, мэр Николаева Александр Сенкевич.

В программе мероприятия обсуждение развития малого бизнеса, взаимодействия власти и бизнеса, выступления успешных бизнесменов, которые поделятся своим опытом. Кроме того, будут озвучены инструменты и лайфхаки для предпринимателей, а также предусмотрена панельная дискуссия.

Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местных властей и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса созданию свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.