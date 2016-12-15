Власти Ивано-Франковщины в 2017 году направят 3 миллиона гривень на развитие предпринимательства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила главный специалист департамента экономического развития, промышленности и инфраструктуры Ивано-Франковской облгосадминистрации Оксана Данилюк, выступая сегодня, 15 декабря, на первом региональном бизнес-форуме «Украина – страна предпринимателей», инициированном Приватбанком и Украинским союзом промышленников и предпринимателей.

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«Три миллиона гривен запланировано выделить на поддержку реализации проектов малого и среднего бизнеса в 2017 году, которые будут подавать жители области. А 500 тысяч – на погашение процентов кредитов, которые будут брать небольшие предприятия для развития собственного бизнеса», - отметила Данилюк.

По ее словам, сейчас в области действует 7665 малых предприятий и 55 средних.

«Планируется, что в следующем году будет 7715 малых и 56 средних предприятий», - сказала представитель департамента.

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Она также призвала городские и поселковые советы поддержать предпринимателей за счет местных бюджетов. По ее словам, в условиях децентрализации бюджетной сферы, областной бюджет не сможет самостоятельно обеспечить финансирование предпринимательства в полном объеме.

«Закладывайте средства на предпринимательство, бизнес-площадки, индустриальные парки, ведь это новые рабочие места, дополнительные поступления в бюджет и развитие территорий», - отметила чиновница, обращаясь к представителям органов местного самоуправления, присутствующим на Форуме.

Директор Ивано-Франковского и Тернопольского филиала Прикарпатского регионального управления Приватбанка Юрий Акуленко также заявил, что инициаторы проекта приглашают все банки присоединиться к их инициативе.

«Нужна активная помощь местной власти, чтобы уменьшить нагрузку на бизнес. В частности, закладку средств, не только в областной, а и местные бюджеты на компенсацию процентных ставок предпринимателям и предприятиям Ивано-Франковской области, которые создают новые рабочие места», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 декабря, в Ивано-Франковске состоялся региональный бизнес-форум «Украина — страна предпринимателей», инициированный Приватбанком и УСПП, в котором приняли участие предприниматели различных сфер деятельности.

Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса создание свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.