Гройсман пообещал отечественным производителям полную поддержку

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время работы международной конференции «Зона свободной торговли: возможности и вызовы для Украины и партнеров».

"Я буду делать все, чтобы национальный производитель начал восстановление. И вопрос поддержки украинского производителя - вопрос номер один", - сказал Гройсман.

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"Позиция следующая - системная поддержка. Критерием при закупках (государственные закупки) должна быть не только цена, но и локализация", - добавил он.

Ранее Гройсман заявил, что произведенный в Украине продукт при всех равных условиях, при надлежащем качестве и цене должен получить первоочередную поддержку на внутреннем рынке, поскольку именно это позволяет наращивать производство, создавать рабочие места, платить налоги и повышать уровень жизни граждан.

Как сообщал УНИАН, по оценкам правительства, рост промпроизводства в Украине по итогам 10 месяцев текущего года составил около 2%. Положительная динамика, как ожидается, сохранится до конца года и продолжится в 2017 году. На следующий год правительство закладывает прогноз роста экономики на уровне 3%. Причем залогом роста станут развитие производства и увеличение прямых иностранных инвестиций.