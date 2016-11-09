Бизнес-омбудсмен из числа депутатов повернет парламент "лицом к бизнесу" - нардеп

Об этом заявил народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам экономической политики Анатолий Денисенко.

«Нужно повернуться лицом к бизнесу», - отметил парламентарий.

Ранее о намерении открыть в парламенте офис своего представителя из числа народных депутатов, который должен вывести коммуникацию с властью на более высокий уровень, заявили украинские бизнес-ассоциации. Имя политика, который возглавит офис, будет озвучено в четверг, 10 ноября, на съезде Украинского союза промышленников и предпринимателей.

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«Должен быть создан оперативный и доступный механизм коммуникации бизнеса и власти, который позволит создавать новые рабочие места и наполнять бюджет налогами. Офис представителя промышленников, предпринимателей и работодателей должен стать официальной площадкой, которая позволит оживить работу над комплексными законопроектами для развития экономики с учетом интересов бизнеса», - отметил руководитель УСПП Анатолий Кинах.

Ранее идею появления в парламенте бизнес-омбудсмена также поддержал исполнительный вице-президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко. По его словам, украинский бизнес давно поднимает вопрос о необходимости появления в Верховной Раде своего представителя, который бы защищал его интересы.

«С одной стороны, это усилит коммуникацию между властью и бизнесом, с другой – даст определенные полномочия и права, как этому институту, так и конкретному человеку, который будет первым в Украине бизнес-омбудсменом», - заявил Мирошниченко.