В Украину не пустили более 4 тонн зараженного салата из Польши
14:49, 04 ноября 2016Предпринимательство
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С целью недопущения подобных случаев в страну-экспортер – Польшу отправлено нотификационное сообщение о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.
Зараженный груз возвращен / Фото УНИАН
В Киевской области 31 октября при проведении фитосанитарного контроля на таможенном посту «Святошин» в грузы салата «Айсберг» весом 4,125 т происхождением из Польши был выявлен карантинный организм – западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.).
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Как сообщают в Госпродпотребслужбе, этот вредный организм ограниченно распространен на территории Украины.
Зараженный груз возвращен.
С целью недопущения подобных случаев в страну-экспортер – Польшу отправлено нотификационное сообщение о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.
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