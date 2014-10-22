Порошенко наградил орденами и медалями группу военнослужащих

10:50, 22 октября 2014
Армия
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Вчера, 21 октября, Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко подписал Указ № 817/2014 «О награждении государственными наградами Украины».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю:

в Вооруженных Силах Украины:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени

БАГНЮКА Александра Александровича (посмертно) - майора

БЫЧКО Александра Михайловича - капитана

БЕЛОБРОВА Юрия Викторовича (посмертно) капитана

БОГАТЫРЕВА Сергея Александровича - майора

БОЙЧУНА Юрия Александровича (посмертно) - младшего лейтенанта

ВЕРБУ Андрея Вячеславовича - полковника медицинской службы

ВИЧКАНЯ Михаила Борисовича - полковника медицинской службы

ГАЛУШКИНА Юрия Алимовича - полковника

ГЕОРГИЕВА Дмитрия Вячеславовича (посмертно) капитана

ДЕМЧЕНКО Александра Ивановича - капитана

ЕРМОЛАЕВА Владимира Вячеславовича - майора

ЗАБРОДСКОГО Михаила Витальевича - полковника

ИВАНЕНКО Юрия Владимировича - капитана

КОВАЛЬЧУКА Анатолия Николаевича - подполковника

КОВАЛЯ Василия Владимировича - подполковника

КОВАЛЯ Константина Валерьевича - капитана

КРИВЕЛЬСЬКОГО Алексея Викторовича - капитана

КРИВОГО Александра Федоровича - старшего лейтенанта

ЛАНЕЦКОГО Сергея Алимовича - капитана

ЛЕВКОВСКОГО Виталия Викторовича - капитана

ЛЫМАРЯ Сергея Викторовича (посмертно) - старшего лейтенанта

ЛУНЕВА Игоря Васильевича - полковника

МАКАРЕНКО Алексея Валентиновича - полковника

МЕЖЕВИКИНА Евгения Николаевича - майора

НОВИЦКОГО Виктора Павловича (посмертно) - подполковника

ПАНОВА Сергея Васильевича - майора

ПОТЕХИНА Петра Геннадьевича - полковника

РАШЕВСКОГО Александра Александровича - полковника

РОЗЕНБЕРГА Руслана Владимировича - полковника

РОМАНОВА Дмитрия Александровича - полковника

СЛИНЬКО Владимира Александровича - подполковника

СТАРЧЕНКО Олега Александровича - подполковника

ТАРАСОВА Андрея Николаевича - капитана

ТИТАРЧУКА Владимира Ивановича (посмертно) капитана

ТКАЧИКА Валерия Ивановича - подполковника

ХМЕЛЕЦКОГО Виктора Ивановича (посмертно) - майора

ЧИГИРИНА Сергея Юрьевича - капитана

ЧЕРНОУСА Владимира Михайловича (посмертно) - старшего лейтенанта

ЧУМАЧЕНКО Михаила Михайловича - подполковника

ШПИЛЬКУ Сергея Николаевича - майора

ЩЕРБИНУ Александра Александровича - подполковника

ЯРУСЕВИЧА Юрия Николаевича - полковника

Наградить орденом «За мужество» ІІ степени

ШЕВЧЕНКО Эдуарда Григорьевича - капитана 1 ранга

Наградить орденом «За мужество» ІІІ степени

АНТОНЕНКО Андрея Алексеевича - сержанта

АРХИПЕНКО Александра Николаевича - солдата

БАРАНОВСКОГО Сергея Петровича - сержанта

БОЙКО Олега Олеговича - солдата

БОЙКО Сергея Александровича - солдата

БОРИСЕНКО Александра Сергеевича - лейтенанта

БОШТАНА Юрия Анатольевича - солдата

БУБИРА Виктора Васильевича - сержанта

ВАРЕНИЦУ Александра Игоревича - солдата

ВИТИВА Михаила Васильевича - солдата

ВЛАДЫСИКА Михаила Васильевича - солдата

ВОЛОШИНА Дениса Викторовича - капитана

ГАНИНА Николая Юрьевича - солдата

ГЕРБУ Виталия Всеволодовича - солдата

ГИРНЯКА Андрея Владимировича - старшего сержанта

ГИРНЯКА Михаила Игоревича - лейтенанта

ГРЯЗЕВА Андрея Николаевича - старшего прапорщика

ГУДАЧЕНКА Александра Сергеевича - солдата

ГУДЫМУ Богдана Ивановича - старшего лейтенанта

ДЕМЬЯНЕНКО Павла Валерьевича - солдата

ДЕНИСЕНКО Павла Петровича - солдата

ДЕНИСЮКА Андрея Владимировича - солдата

ДОМБРОВА Сергея Юрьевича - младшего сержанта

ЗАГРАНИЧНОГО Валентина Анатольевича (посмертно) - капитана 2 ранга

ЗАМКОВОГО Дмитрия Васильевича - старшего сержанта

ИГНАТИШИНА Михаила Павловича - старшего лейтенанта

КАЛЫША Александра Павловича - солдата

КИСЛОГО Павла Александровича - капитана

КЛИМЕНКОВА Сергея Петровича - сержанта

КЛИМЕНТЬЕВА Леонида Руслановича - солдата

КАЗАКА Бориса Сергеевича (посмертно) - старшего солдата

КОЛЯНА Алексея Михайловича - солдата

КОРЕНЕВСКОГО Сергея Петровича (посмертно) - старшего прапорщика

КОРОБКА Дмитрия Николаевича - старшего прапорщика

КОРОВЧЕНКО Дениса Владимировича - майора

КОСТЮКА Владимира Николаевича (посмертно) - капитана 3 ранга

КРЫСАНЯ Виталия Валентиновича - сержанта

ЛЫСЕНКО Юрия Владимировича - прапорщика

ЛИ Виталия Витальевича - старшего солдата

ЛУКАЩУКА Виталия Александровича - солдата

МАКАРОВА Богдана Андреевича - младшего сержанта

МАЛЬЧУКА Александра Сергеевича - капитана

МАТЕЙЧУКА Ивана Александровича - старшего солдата

МАТИЯЩУКА Александра Викторовича - старшего лейтенанта

МЕЛЕНЧУКА Александра Михайловича (посмертно) капитана

МИРОШНИЧЕНКО Олега Владимировича - младшего сержанта

МИЩЕНКО Василия Алексеевича - младшего сержанта

МЯКОТУ Сергея Юрьевича - солдата

НЕМИРУ Александра Николаевича - солдата

ОГОРОДНИЧУКА Олега Федоровича - солдата

ОРЕЩЕНКО Дмитрия Викторовича - солдата

ПАНАСЮКА Виталия Александровича - младшего сержанта

ПАНАСЮКА Александра Анатольевича - старшего солдата

ПАНАСЮКА Александра Николаевича - младшего сержанта

ПАНКРАТОВА Константина Валерьевича - старшего лейтенанта

ПИНЧУКА Валентина Валентиновича - сержанта

ПОГОРЕЛОГО Сергея Юрьевича - прапорщика

РЫЛЬСКОГО Владислава Александровича - (посмертно) - лейтенанта

РУДЫКА Ивана Петровича - солдата

САВАНЧУКА Виктора Юрьевича (посмертно) - солдата

САКОВЦА Петра Валентиновича - солдата

СВИДЕРСКОГО Сергея Юрьевича - лейтенанта

СЕМЕНОВИЧА Василия Никитовича - старшего сержанта

СОКОЛОВСКОГО Дениса Михайловича (посмертно) - старшего солдата

ТАТАРИКОВА Георгия Геннадьевича - лейтенанта

ТЕРЕЩУКА Валерия Федоровича - старшего солдата

ТИМОЩУКА Анатолия Викторовича - старшего сержанта

ТРЕТЬЯКА Сергея Валерьевича - лейтенанта

ТРИЧУКА Ивана Ивановича - старшего солдата

ТРИЛЯ Дмитрия Викторовича - старшего солдата

ТУРИШИНА Виталия Андреевича - старшего солдата

ХИЛЯСА Ивана Сергеевича - младшего сержанта

ШАЙДУ Петра Петровича - младшего сержанта

ШЕВЧЕНКО Максима Витальевича - солдата

ЯНЧУКА Владимира Степановича (посмертно) - сержанта

ЯСТРУБА Александра Владимировича - солдата

ЯЦЕНКО Валентина Владимировича - полковника

Наградить орденом Даниила Галицкого

ГРИНЧУКА Виталия Николаевича - капитана

ДАЦЕНКО Игоря Николаевича - полковника

ЛОСЯ Сергея Александровича - капитана

ПОЛИКАНОВА Александра Николаевича - подполковника

ШАПОВАЛА Антона Павловича - подполковника

Наградить медалью «За военную службу Украине»

БИДОЛЕНКО Игоря Владимировича - капитана

БУРЛАЧЕНКО Николая Ивановича - солдата

ДМИТРЕНКО Валерия Андреевича - сержанта

КАЛЮХА Александра Анатольевича - солдата

КЛОЧКО Богдана Николаевича - солдата

КОНСТАНТИНЕНКО Дмитрия Сергеевича - лейтенанта

КРУГЛЕНКО Александра Викторовича - подполковника

ЛЕВИНА Игоря Викторовича - старшего сержанта

ЛОМОНОСА Сергея Сергеевича - солдата

МАМИНКОВА Игоря Викторовича - майора

СЕМЕНОВА Валерия Валерьевича - солдата

ШПАКА Алексея Владимировича - майора", - говорится в документе.

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