Порошенко наградил орденами и медалями группу военнослужащих
Вчера, 21 октября, Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко подписал Указ № 817/2014 «О награждении государственными наградами Украины».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю:
в Вооруженных Силах Украины:
Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени
БАГНЮКА Александра Александровича (посмертно) - майора
БЫЧКО Александра Михайловича - капитана
БЕЛОБРОВА Юрия Викторовича (посмертно) капитана
БОГАТЫРЕВА Сергея Александровича - майора
БОЙЧУНА Юрия Александровича (посмертно) - младшего лейтенанта
ВЕРБУ Андрея Вячеславовича - полковника медицинской службы
ВИЧКАНЯ Михаила Борисовича - полковника медицинской службы
ГАЛУШКИНА Юрия Алимовича - полковника
ГЕОРГИЕВА Дмитрия Вячеславовича (посмертно) капитана
ДЕМЧЕНКО Александра Ивановича - капитана
ЕРМОЛАЕВА Владимира Вячеславовича - майора
ЗАБРОДСКОГО Михаила Витальевича - полковника
ИВАНЕНКО Юрия Владимировича - капитана
КОВАЛЬЧУКА Анатолия Николаевича - подполковника
КОВАЛЯ Василия Владимировича - подполковника
КОВАЛЯ Константина Валерьевича - капитана
КРИВЕЛЬСЬКОГО Алексея Викторовича - капитана
КРИВОГО Александра Федоровича - старшего лейтенанта
ЛАНЕЦКОГО Сергея Алимовича - капитана
ЛЕВКОВСКОГО Виталия Викторовича - капитана
ЛЫМАРЯ Сергея Викторовича (посмертно) - старшего лейтенанта
ЛУНЕВА Игоря Васильевича - полковника
МАКАРЕНКО Алексея Валентиновича - полковника
МЕЖЕВИКИНА Евгения Николаевича - майора
НОВИЦКОГО Виктора Павловича (посмертно) - подполковника
ПАНОВА Сергея Васильевича - майора
ПОТЕХИНА Петра Геннадьевича - полковника
РАШЕВСКОГО Александра Александровича - полковника
РОЗЕНБЕРГА Руслана Владимировича - полковника
РОМАНОВА Дмитрия Александровича - полковника
СЛИНЬКО Владимира Александровича - подполковника
СТАРЧЕНКО Олега Александровича - подполковника
ТАРАСОВА Андрея Николаевича - капитана
ТИТАРЧУКА Владимира Ивановича (посмертно) капитана
ТКАЧИКА Валерия Ивановича - подполковника
ХМЕЛЕЦКОГО Виктора Ивановича (посмертно) - майора
ЧИГИРИНА Сергея Юрьевича - капитана
ЧЕРНОУСА Владимира Михайловича (посмертно) - старшего лейтенанта
ЧУМАЧЕНКО Михаила Михайловича - подполковника
ШПИЛЬКУ Сергея Николаевича - майора
ЩЕРБИНУ Александра Александровича - подполковника
ЯРУСЕВИЧА Юрия Николаевича - полковника
Наградить орденом «За мужество» ІІ степени
ШЕВЧЕНКО Эдуарда Григорьевича - капитана 1 ранга
Наградить орденом «За мужество» ІІІ степени
АНТОНЕНКО Андрея Алексеевича - сержанта
АРХИПЕНКО Александра Николаевича - солдата
БАРАНОВСКОГО Сергея Петровича - сержанта
БОЙКО Олега Олеговича - солдата
БОЙКО Сергея Александровича - солдата
БОРИСЕНКО Александра Сергеевича - лейтенанта
БОШТАНА Юрия Анатольевича - солдата
БУБИРА Виктора Васильевича - сержанта
ВАРЕНИЦУ Александра Игоревича - солдата
ВИТИВА Михаила Васильевича - солдата
ВЛАДЫСИКА Михаила Васильевича - солдата
ВОЛОШИНА Дениса Викторовича - капитана
ГАНИНА Николая Юрьевича - солдата
ГЕРБУ Виталия Всеволодовича - солдата
ГИРНЯКА Андрея Владимировича - старшего сержанта
ГИРНЯКА Михаила Игоревича - лейтенанта
ГРЯЗЕВА Андрея Николаевича - старшего прапорщика
ГУДАЧЕНКА Александра Сергеевича - солдата
ГУДЫМУ Богдана Ивановича - старшего лейтенанта
ДЕМЬЯНЕНКО Павла Валерьевича - солдата
ДЕНИСЕНКО Павла Петровича - солдата
ДЕНИСЮКА Андрея Владимировича - солдата
ДОМБРОВА Сергея Юрьевича - младшего сержанта
ЗАГРАНИЧНОГО Валентина Анатольевича (посмертно) - капитана 2 ранга
ЗАМКОВОГО Дмитрия Васильевича - старшего сержанта
ИГНАТИШИНА Михаила Павловича - старшего лейтенанта
КАЛЫША Александра Павловича - солдата
КИСЛОГО Павла Александровича - капитана
КЛИМЕНКОВА Сергея Петровича - сержанта
КЛИМЕНТЬЕВА Леонида Руслановича - солдата
КАЗАКА Бориса Сергеевича (посмертно) - старшего солдата
КОЛЯНА Алексея Михайловича - солдата
КОРЕНЕВСКОГО Сергея Петровича (посмертно) - старшего прапорщика
КОРОБКА Дмитрия Николаевича - старшего прапорщика
КОРОВЧЕНКО Дениса Владимировича - майора
КОСТЮКА Владимира Николаевича (посмертно) - капитана 3 ранга
КРЫСАНЯ Виталия Валентиновича - сержанта
ЛЫСЕНКО Юрия Владимировича - прапорщика
ЛИ Виталия Витальевича - старшего солдата
ЛУКАЩУКА Виталия Александровича - солдата
МАКАРОВА Богдана Андреевича - младшего сержанта
МАЛЬЧУКА Александра Сергеевича - капитана
МАТЕЙЧУКА Ивана Александровича - старшего солдата
МАТИЯЩУКА Александра Викторовича - старшего лейтенанта
МЕЛЕНЧУКА Александра Михайловича (посмертно) капитана
МИРОШНИЧЕНКО Олега Владимировича - младшего сержанта
МИЩЕНКО Василия Алексеевича - младшего сержанта
МЯКОТУ Сергея Юрьевича - солдата
НЕМИРУ Александра Николаевича - солдата
ОГОРОДНИЧУКА Олега Федоровича - солдата
ОРЕЩЕНКО Дмитрия Викторовича - солдата
ПАНАСЮКА Виталия Александровича - младшего сержанта
ПАНАСЮКА Александра Анатольевича - старшего солдата
ПАНАСЮКА Александра Николаевича - младшего сержанта
ПАНКРАТОВА Константина Валерьевича - старшего лейтенанта
ПИНЧУКА Валентина Валентиновича - сержанта
ПОГОРЕЛОГО Сергея Юрьевича - прапорщика
РЫЛЬСКОГО Владислава Александровича - (посмертно) - лейтенанта
РУДЫКА Ивана Петровича - солдата
САВАНЧУКА Виктора Юрьевича (посмертно) - солдата
САКОВЦА Петра Валентиновича - солдата
СВИДЕРСКОГО Сергея Юрьевича - лейтенанта
СЕМЕНОВИЧА Василия Никитовича - старшего сержанта
СОКОЛОВСКОГО Дениса Михайловича (посмертно) - старшего солдата
ТАТАРИКОВА Георгия Геннадьевича - лейтенанта
ТЕРЕЩУКА Валерия Федоровича - старшего солдата
ТИМОЩУКА Анатолия Викторовича - старшего сержанта
ТРЕТЬЯКА Сергея Валерьевича - лейтенанта
ТРИЧУКА Ивана Ивановича - старшего солдата
ТРИЛЯ Дмитрия Викторовича - старшего солдата
ТУРИШИНА Виталия Андреевича - старшего солдата
ХИЛЯСА Ивана Сергеевича - младшего сержанта
ШАЙДУ Петра Петровича - младшего сержанта
ШЕВЧЕНКО Максима Витальевича - солдата
ЯНЧУКА Владимира Степановича (посмертно) - сержанта
ЯСТРУБА Александра Владимировича - солдата
ЯЦЕНКО Валентина Владимировича - полковника
Наградить орденом Даниила Галицкого
ГРИНЧУКА Виталия Николаевича - капитана
ДАЦЕНКО Игоря Николаевича - полковника
ЛОСЯ Сергея Александровича - капитана
ПОЛИКАНОВА Александра Николаевича - подполковника
ШАПОВАЛА Антона Павловича - подполковника
Наградить медалью «За военную службу Украине»
БИДОЛЕНКО Игоря Владимировича - капитана
БУРЛАЧЕНКО Николая Ивановича - солдата
ДМИТРЕНКО Валерия Андреевича - сержанта
КАЛЮХА Александра Анатольевича - солдата
КЛОЧКО Богдана Николаевича - солдата
КОНСТАНТИНЕНКО Дмитрия Сергеевича - лейтенанта
КРУГЛЕНКО Александра Викторовича - подполковника
ЛЕВИНА Игоря Викторовича - старшего сержанта
ЛОМОНОСА Сергея Сергеевича - солдата
МАМИНКОВА Игоря Викторовича - майора
СЕМЕНОВА Валерия Валерьевича - солдата
ШПАКА Алексея Владимировича - майора", - говорится в документе.