Порошенко наградил орденами и медалями группу военнослужащих

Вчера, 21 октября, Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко подписал Указ № 817/2014 «О награждении государственными наградами Украины».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. «За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю: в Вооруженных Силах Украины: Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени БАГНЮКА Александра Александровича (посмертно) - майора БЫЧКО Александра Михайловича - капитана БЕЛОБРОВА Юрия Викторовича (посмертно) капитана БОГАТЫРЕВА Сергея Александровича - майора БОЙЧУНА Юрия Александровича (посмертно) - младшего лейтенанта ВЕРБУ Андрея Вячеславовича - полковника медицинской службы ВИЧКАНЯ Михаила Борисовича - полковника медицинской службы ГАЛУШКИНА Юрия Алимовича - полковника ГЕОРГИЕВА Дмитрия Вячеславовича (посмертно) капитана ДЕМЧЕНКО Александра Ивановича - капитана ЕРМОЛАЕВА Владимира Вячеславовича - майора ЗАБРОДСКОГО Михаила Витальевича - полковника ИВАНЕНКО Юрия Владимировича - капитана КОВАЛЬЧУКА Анатолия Николаевича - подполковника КОВАЛЯ Василия Владимировича - подполковника КОВАЛЯ Константина Валерьевича - капитана КРИВЕЛЬСЬКОГО Алексея Викторовича - капитана КРИВОГО Александра Федоровича - старшего лейтенанта ЛАНЕЦКОГО Сергея Алимовича - капитана ЛЕВКОВСКОГО Виталия Викторовича - капитана ЛЫМАРЯ Сергея Викторовича (посмертно) - старшего лейтенанта ЛУНЕВА Игоря Васильевича - полковника МАКАРЕНКО Алексея Валентиновича - полковника МЕЖЕВИКИНА Евгения Николаевича - майора НОВИЦКОГО Виктора Павловича (посмертно) - подполковника ПАНОВА Сергея Васильевича - майора ПОТЕХИНА Петра Геннадьевича - полковника РАШЕВСКОГО Александра Александровича - полковника РОЗЕНБЕРГА Руслана Владимировича - полковника РОМАНОВА Дмитрия Александровича - полковника СЛИНЬКО Владимира Александровича - подполковника СТАРЧЕНКО Олега Александровича - подполковника ТАРАСОВА Андрея Николаевича - капитана ТИТАРЧУКА Владимира Ивановича (посмертно) капитана ТКАЧИКА Валерия Ивановича - подполковника ХМЕЛЕЦКОГО Виктора Ивановича (посмертно) - майора ЧИГИРИНА Сергея Юрьевича - капитана ЧЕРНОУСА Владимира Михайловича (посмертно) - старшего лейтенанта ЧУМАЧЕНКО Михаила Михайловича - подполковника ШПИЛЬКУ Сергея Николаевича - майора ЩЕРБИНУ Александра Александровича - подполковника ЯРУСЕВИЧА Юрия Николаевича - полковника Наградить орденом «За мужество» ІІ степени ШЕВЧЕНКО Эдуарда Григорьевича - капитана 1 ранга Наградить орденом «За мужество» ІІІ степени АНТОНЕНКО Андрея Алексеевича - сержанта АРХИПЕНКО Александра Николаевича - солдата БАРАНОВСКОГО Сергея Петровича - сержанта БОЙКО Олега Олеговича - солдата БОЙКО Сергея Александровича - солдата БОРИСЕНКО Александра Сергеевича - лейтенанта БОШТАНА Юрия Анатольевича - солдата БУБИРА Виктора Васильевича - сержанта ВАРЕНИЦУ Александра Игоревича - солдата ВИТИВА Михаила Васильевича - солдата ВЛАДЫСИКА Михаила Васильевича - солдата ВОЛОШИНА Дениса Викторовича - капитана ГАНИНА Николая Юрьевича - солдата ГЕРБУ Виталия Всеволодовича - солдата ГИРНЯКА Андрея Владимировича - старшего сержанта ГИРНЯКА Михаила Игоревича - лейтенанта ГРЯЗЕВА Андрея Николаевича - старшего прапорщика ГУДАЧЕНКА Александра Сергеевича - солдата ГУДЫМУ Богдана Ивановича - старшего лейтенанта ДЕМЬЯНЕНКО Павла Валерьевича - солдата ДЕНИСЕНКО Павла Петровича - солдата ДЕНИСЮКА Андрея Владимировича - солдата ДОМБРОВА Сергея Юрьевича - младшего сержанта ЗАГРАНИЧНОГО Валентина Анатольевича (посмертно) - капитана 2 ранга ЗАМКОВОГО Дмитрия Васильевича - старшего сержанта ИГНАТИШИНА Михаила Павловича - старшего лейтенанта КАЛЫША Александра Павловича - солдата КИСЛОГО Павла Александровича - капитана КЛИМЕНКОВА Сергея Петровича - сержанта КЛИМЕНТЬЕВА Леонида Руслановича - солдата КАЗАКА Бориса Сергеевича (посмертно) - старшего солдата КОЛЯНА Алексея Михайловича - солдата КОРЕНЕВСКОГО Сергея Петровича (посмертно) - старшего прапорщика КОРОБКА Дмитрия Николаевича - старшего прапорщика КОРОВЧЕНКО Дениса Владимировича - майора КОСТЮКА Владимира Николаевича (посмертно) - капитана 3 ранга КРЫСАНЯ Виталия Валентиновича - сержанта ЛЫСЕНКО Юрия Владимировича - прапорщика ЛИ Виталия Витальевича - старшего солдата ЛУКАЩУКА Виталия Александровича - солдата МАКАРОВА Богдана Андреевича - младшего сержанта МАЛЬЧУКА Александра Сергеевича - капитана МАТЕЙЧУКА Ивана Александровича - старшего солдата МАТИЯЩУКА Александра Викторовича - старшего лейтенанта МЕЛЕНЧУКА Александра Михайловича (посмертно) капитана МИРОШНИЧЕНКО Олега Владимировича - младшего сержанта МИЩЕНКО Василия Алексеевича - младшего сержанта МЯКОТУ Сергея Юрьевича - солдата НЕМИРУ Александра Николаевича - солдата ОГОРОДНИЧУКА Олега Федоровича - солдата ОРЕЩЕНКО Дмитрия Викторовича - солдата ПАНАСЮКА Виталия Александровича - младшего сержанта ПАНАСЮКА Александра Анатольевича - старшего солдата ПАНАСЮКА Александра Николаевича - младшего сержанта ПАНКРАТОВА Константина Валерьевича - старшего лейтенанта ПИНЧУКА Валентина Валентиновича - сержанта ПОГОРЕЛОГО Сергея Юрьевича - прапорщика РЫЛЬСКОГО Владислава Александровича - (посмертно) - лейтенанта РУДЫКА Ивана Петровича - солдата САВАНЧУКА Виктора Юрьевича (посмертно) - солдата САКОВЦА Петра Валентиновича - солдата СВИДЕРСКОГО Сергея Юрьевича - лейтенанта СЕМЕНОВИЧА Василия Никитовича - старшего сержанта СОКОЛОВСКОГО Дениса Михайловича (посмертно) - старшего солдата ТАТАРИКОВА Георгия Геннадьевича - лейтенанта ТЕРЕЩУКА Валерия Федоровича - старшего солдата ТИМОЩУКА Анатолия Викторовича - старшего сержанта ТРЕТЬЯКА Сергея Валерьевича - лейтенанта ТРИЧУКА Ивана Ивановича - старшего солдата ТРИЛЯ Дмитрия Викторовича - старшего солдата ТУРИШИНА Виталия Андреевича - старшего солдата ХИЛЯСА Ивана Сергеевича - младшего сержанта ШАЙДУ Петра Петровича - младшего сержанта ШЕВЧЕНКО Максима Витальевича - солдата ЯНЧУКА Владимира Степановича (посмертно) - сержанта ЯСТРУБА Александра Владимировича - солдата ЯЦЕНКО Валентина Владимировича - полковника Наградить орденом Даниила Галицкого ГРИНЧУКА Виталия Николаевича - капитана ДАЦЕНКО Игоря Николаевича - полковника ЛОСЯ Сергея Александровича - капитана ПОЛИКАНОВА Александра Николаевича - подполковника ШАПОВАЛА Антона Павловича - подполковника Наградить медалью «За военную службу Украине» БИДОЛЕНКО Игоря Владимировича - капитана БУРЛАЧЕНКО Николая Ивановича - солдата ДМИТРЕНКО Валерия Андреевича - сержанта КАЛЮХА Александра Анатольевича - солдата КЛОЧКО Богдана Николаевича - солдата КОНСТАНТИНЕНКО Дмитрия Сергеевича - лейтенанта КРУГЛЕНКО Александра Викторовича - подполковника ЛЕВИНА Игоря Викторовича - старшего сержанта ЛОМОНОСА Сергея Сергеевича - солдата МАМИНКОВА Игоря Викторовича - майора СЕМЕНОВА Валерия Валерьевича - солдата ШПАКА Алексея Владимировича - майора", - говорится в документе.

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