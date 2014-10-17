На Житомирщине продолжается боевое слаживание подразделения механизированной бригады
Военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины приобретают боевой опыт на полигоне Центра подготовки подразделений в Житомирской области.
Еще с начала сентября непосредственно в полевых условиях один из батальонов отдельной механизированной бригады проводит мероприятия боевого слаживания. Военнослужащие практически выполняют упражнения по тактической подготовке, боевые стрельбы из стрелкового оружия и боевых машин, отрабатывают упражнения по вождению и т.д. Кроме штатных военных дисциплин проводится обучение по порядку несения службы на блокпостах, действия в нештатных ситуациях и противодействия факторам психологических стрессов.
Командир 8-го армейского корпуса генерал-лейтенант Петр Литвин, проверяя ход подготовки подразделений, акцентировал внимание на том, что военнослужащие должны учиться в тех условиях, в которых им придется выполнять задания в будущем, ведь ситуация требует полной готовности подразделений к выполнению боевых задач.
Обучение личного состава проводят только руководители, которые принимали участие в проведении АТО и имеют какой-либо боевой опыт.