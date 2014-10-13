Военные испытатели выполняют парашютные прыжки с новыми образцами стрелкового оружия различной сложности

Во время прыжков на военном аэродроме специалисты проверили современные способы размещения и крепления новых образцов стрелкового оружия к парашютисту-десантнику, возможности выполнения им прыжков с оружием различной сложности на отечественных парашютных системах ГНС, «Статус-СН» и «Барс-С», как со стабилизацией свободного падения так и без нее, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Результаты данной работы позволяют разнообразить способы и формы применения высокомобильных десантных подразделений вооруженных сил и принять на вооружение новейшее стрелковое оружие.