Батальону 79-й Николаевской отдельной аэромобильной бригады передали бронированную технику

В частности, военнослужащим 79 Николаевской отдельной аэромобильной бригады Высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины была передана в эксплуатацию снятая с долгосрочного хранения бронированная техника - несколько десятков единиц БТР-70. Бронетранспортеры получили бойцы батальона «Феникс». Техническое обслуживание этих боевых машин выполнил личный состав ремонтно-восстановительного полка.

Во время передачи техники также присутствовали командующий Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенант Анатолий Пушняков, исполняющий обязанности командующего Высокомобильных десантных войск полковник Юрий Галушкин, советник Президента Украины Юрий Бирюков, а также представители предприятий оборонно-промышленного комплекса.