Будущих офицеров ВМС посвятили в курсанты Одесской национальной морской академии

Факультет Военно-Морских Сил создан в этом году совместным приказом Министра обороны Украины и Министра образования и науки Украины. В его состав зачислены курсанты Академии Военно-Морских Сил имени Нахимова, которые, не изменив присяге, передислоцировались весной из Севастополя в Одессу. На первый курс обучения летом отобрали почти сотню юношей, среди которых немало военнослужащих, которые принимали участие в контртеррористической операции на востоке страны.

Началось праздничное мероприятие с торжественной клятвы первокурсников.

С напутственными словами к молодому пополнению академии обратились ректор учебного заведения доктор технических наук, профессор Михаил Миюсов, представители центральных и местных органов власти, депутатского корпуса, ветераны. От имени Военного совета и личного состава Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины первокурсников поздравил первый заместитель командующего ВМС ВС Украины - начальник Одесского гарнизона контр-адмирал Игорь Тымчук. Перед коллективом академии и гостями он вручил старшине 1 статьи Сергею Савченко орден “За мужество” ІІІ степени, а старшине 1 статьи Юрию Остроухову - нагрудный знак Министерства обороны “За воинскую доблесть”.

После торжественного митинга курсантам вручили зачетные книжки и памятные нагрудные знаки Одесской национальной морской академии. Завершилось мероприятие торжественным маршем курсантов первого курса и праздничным концертом.

Для гостей праздника руководство учебного заведения также подготовило презентацию нового полномасштабного навигационного тренажера на шесть учебных мостиков и тренажерного комплекса для подготовки судовых электромехаников.