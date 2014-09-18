Завтра в Варшаве будет подписан договор о создании совместной бригады Украины, Польши и Литвы

Об этом сообщила пресс-служба польского президента в четверг.

Договор будет подписан в резиденции Президента Польши Бронислава Коморовского при его участии.

Читайте такжеУкраина создает совместную военную бригаду с Литвой и ПольшейНапомним, идея создания украинско-польско-литовской бригады противодействия кризисным ситуациям “ЛитПолУкрбриг” возникла в 2007 году. Министры обороны трех стран подписали письмо намерений о создании такой бригады, в частности, для участия в миротворческих миссиях Евросоюза и НАТО, в ноябре 2009 года, заявляя о намерении добиться ее полной операционной готовности в 2013 году.

Согласно предварительным договоренностям, украинская сторона планировала выделить для совместного подразделения 545 военных, в том числе 18 офицеров в командование бригады, а также военную технику.