Тысячи житомирян приняли участие в телемарафоне Житомир - Славянск: «95-ая, МЫ С ВАМИ!»

В течение двух часов все желающие общались в прямом эфире с земляками-десантниками, которые в настоящее время выполняют задачи на востоке страны. Во время виртуальной встречи житомиряне высказывали военнослужащим слова благодарности и поддержку.

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- В этом году мы не отмечаем день города, которому сегодня 1130 лет. Будет еще много праздников, и настоящий праздник будет тогда, когда вы все живыми и здоровыми вернетесь в родной дом, - отметил, обращаясь к воинов-десантников, первый заместитель городского головы Сергей Сухомлин.