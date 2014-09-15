Тысячи житомирян приняли участие в телемарафоне Житомир - Славянск: «95-ая, МЫ С ВАМИ!»
17:44, 15 сентября 2014Армия
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14 сентября в Житомире несколько тысяч жителей пришли на улицу Михайловскую, где в 18 часов начался телемарафон со Славянском «95-ая, МЫ С ВАМИ!».
Между Славянском и Житомиром состоялся телемарафон / Минобороны Украины
В течение двух часов все желающие общались в прямом эфире с земляками-десантниками, которые в настоящее время выполняют задачи на востоке страны. Во время виртуальной встречи житомиряне высказывали военнослужащим слова благодарности и поддержку.
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- В этом году мы не отмечаем день города, которому сегодня 1130 лет. Будет еще много праздников, и настоящий праздник будет тогда, когда вы все живыми и здоровыми вернетесь в родной дом, - отметил, обращаясь к воинов-десантников, первый заместитель городского головы Сергей Сухомлин.
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