Полтавский военный госпиталь за время АТО оказал помощь 194 раненым

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник госпиталя полковник медицинской службы Виктор Оксьон, сейчас в военно-медицинском учреждении лечится 39 таких военных.

"Пациентов с пулевыми ранениями оперируем иногда даже по несколько раз. Были и такие, которым приходилось ампутировать конечности», - сказал главный врач.

Читайте такжеВ днепропетровском военном госпитале получили помощь 1600 военныхКак сообщили в региональном медиа-центре МО Украины, после окончания стационарного лечения военнослужащие по состоянию здоровья отбывают в реабилитационные отпуска или едут для восстановления физического состояния в лечебно-профилактические учреждения.

«Помощь медикаментами получаем как от государства, так и от волонтеров, общественных активистов, а также местных жителей», - сказал Оксьон.