На Львовщине военные из Украины, Румынии, Словакии и Венгрии тренировались ликвидировать последствия наводнения

В течение трех дней военнослужащие Вооруженных сил Румынии, Словакии, Венгрии и Украины совершенствовали навыки по применению многонационального инженерного батальона при ликвидации последствий стихийного бедствия в бассейне реки Тиса.

По словам руководителя обучения полковника Владимира Кузика, многонациональные учения серии «Светлая лавина» проходят уже несколько лет подряд поочередно в странах-участницах, и уже во второй раз - на территории Украины.

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"Необходимость в проведении этого важного мероприятия подготовки войск возникла по результатам опыта ликвидации наводнений в районе бассейна реки Тиса, которая протекает на границе Украине, Румынии, Венгрии и Словакии", - рассказал офицер.

С целью предупреждения и быстрого реагирования на угрозы наводнений, а также предоставления квалифицированной, профессионального ответа на последствия стихийных бедствий, которые постоянно угрожают странам Карпатского региона, еще в 2002 году был создан Международный инженерный батальон «Тиса» при участии подразделений этих стран.

В ходе первой фазы обучения, которая произошла на Львовщине, военнослужащие стран-участниц, согласно сценарию, должны были оценить обстановку, принять решение на применение подразделений многонационального инженерного батальона при ликвидации последствий стихийного бедствия и организовать перемещение подразделений батальона в определенные районы для выполнения задач.

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Выполнение этих задач происходило с помощью программного средства имитационного моделирования JCATS. А настройки и работу этой сложной системы обеспечили специалисты 270 отдела имитационного моделирования боевых действий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Кроме того, в качестве операторов средств имитационного моделирования работали курсанты Академии сухопутных войск. Отбор участников из числа воспитанников военного вуза происходил, в первую очередь, с учетом их знаний английского языка и специальности. Большинство будущих офицеров, которые приняли участие в мероприятии, обучающихся на факультете подготовки специалистов инженерных войск. Перед началом обучения курсанты прошли интенсивную подготовку по использованию соответствующего программного обеспечения, а также изучили специфику работы штабов и действий подразделений по стандартам стран-членов и партнеров Североатлантического договора.

Вторая фаза обучения, которая предусматривает отработку практических действий на реальной инженерной технике, будет происходить в одном из возможных районов выполнения задач на реке Тиса в Закарпатской области. Военнослужащие стран-участниц будут совершенствовать практические навыки и слаженность действий в ходе ликвидации последствий наводнения и помощи местному населению.