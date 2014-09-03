Военный госпиталь на Черниговщине оказывает медицинскую помощь раненым во время АТО бойцам

По словам руководителя госпиталя полковника медицинской службы Александра Слесаренко, в течение последних двух месяцев уже почти 120 бойцов, раненых в зоне АТО, получили квалифицированную помощь от черниговских военных врачей.

"Большинство военнослужащих к нам попадает с осколочными ранениями после взрыва мин, снарядов или гранат. Таких пациентов приходится оперировать по несколько раз. Кроме этого, проводим комплексное лечение с бойцами, которые имеют осложнения после боевых ранений. Прежде всего это военнослужащие с пораженными конечностями. Все раненые полностью обеспечены всеми необходимыми лекарствами и вещами", - рассказал полковник медицинской службы Александр Слесаренко.

Начальник госпиталя сообщил, что коллективу военных медиков удалось сохранить всю диагностическую и лечебную мощность: есть компьютерный томограф, ультразвуковое и эндоскопическое оборудование.

"Основная задача для нас - ежедневно предоставлять необходимую медицинскую помощь всем раненым и спасать жизнь украинским воинам", - резюмировал начальник Черниговского военного госпиталя.