Украинская армия ведет бой за освобождение 11 городов Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В Донецкой и Луганской областях продолжаются активные наступательные действия сил АТО», - отметил он.

Лысенко подчеркнул, что «продолжаются бои за освобождение от боевиков Донецка, Луганска, Иловайска, Ясиноватой, Шахтерска, Тореза, Снежного, Зугрэса, Горловки, Красного Луча, Станично-Луганского, что сопровождается значительными потерями среди террористов».

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