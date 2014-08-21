В Минобороны открыли "горячую линию" для добровольцев, которые хотят попасть в ряды ВСУ

Об этом на своей странице в соцсети написал глава Минобороны Валерий Гелетей.

"В ответ на многочисленные жалобы добровольцев, которые не могут попасть в ряды Вооруженных Сил Украины из-за бюрократических сложностей, Министерство обороны по моему поручению открыло «горячую линию» для таких людей. Отныне все, кто желает вступить в Украинского Войска, могут обратиться по телефону 044 223-23-61. Линия работает ежедневно с 9.00 до 21.00", - написал министр.Читайте такжеДобровольцы сформировали батальон из бойцов из Крыма и восточных регионов

По его словам, за первые сутки тестовой работы линии, ряды Вооруженных Сил уже согласились пополнить более 70 добровольцев. Среди них значительную часть составляют офицеры запаса с опытом службы и участия в боевых действиях.

"Есть и те, кто не проходил даже срочную службу. Относительно последних, наша главная задача как можно лучше подготовить их в учебных подразделениях именно тем дисциплинам, навыкам и умениям, которые необходимы для реального выполнения боевых миссий", - подчеркнул Гелетей.