Минобороны планирует ввести программу общевойсковой подготовки граждан до конца года

Как рассказал советник Министра обороны Украины Александр Данилюк, разработкой данной концепции занимаются специалисты Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. В ее основу заложен принцип территориальной обороны - обороны населенных пунктов и охраны особо важных государственных объектов.

Также в рамках программы планируется решить задачи подготовки кадров для партизанских и диверсионно-разведывательных сетей, которые будут задействованы в случае оккупации определенных территорий Украины в случае открытой агрессии.Читайте такжеНа Днепропетровщине военнослужащих учили оказывать медицинскую помощь на поле боя

При разработке концепции используется опыт организации национальной обороны ведущих стран мира. В частности, планируется, что своеобразный «курс молодого бойца» станет обязательным для каждого гражданина Украины.

Для женщин будет разработана программа с уклоном на гражданскую оборону и медицинскую подготовку. Первые экспериментальные группы будут набраны в крупных городах уже в ближайшее время. В подготовке военнообязанных, отметил советник Министра обороны Украины, будет широко применен опыт ведения боевых действий в ходе антитеррористической операции на востоке страны.

Во время двухдневной информационно-показательной акции коллектив Военной академии в Одессе продемонстрировал основные элементы общевойсковой подготовки, предоставил возможность журналистам - участникам мероприятия, проверить собственные силы и навыки в разнообразных видах армейской выучки.

Среди прочего мастера массовых коммуникаций прошли штурмовую полосу препятствий, во время огневой подготовка поразили из стрелкового оружия многочисленное количество мишеней, организовали ночную засаду на колонну условного противника и провели атаку на опорный пункт, ознакомились с основными видами взрывчатых веществ и мин, осуществили подрывы инженерных сооружений, испытали все «прелести» полевого быта в лагере Центра обеспечения учебного процесса Военной академии.

В завершение мероприятия командования учебного заведения пригласило гостей ознакомиться с учебно-материальной базой военного вуза в пункте постоянной дислокации. Представители СМИ также посетили музей академии, в экспозициях которого представлена столетняя история подготовки офицерских кадров в Одессе.Читайте такжеВ Украину из Косово для подкрепления сил АТО вернутся еще сто миротворцев

Финальным аккордом мероприятия стали показательные занятия курсантов на учебно-тренировочном комплексе академии. Здесь будущие офицеры продемонстрировали элементы воздушно-десантной подготовки и рукопашного боя.

"Приятно было наблюдать за действиями наших гостей-журналистов, которые не только профессионально подошли к освещению этого мероприятия, но и показали приличный уровень военных навыков, достойный многих гражданских пример выносливости и упорства в овладении тонкостями армейской подготовки", - подытожил результаты двухдневного мероприятия временно исполняющий обязанности начальника Военной академии генерал-майор Олег Гуляк.

Также руководитель военного вуза отметил, что проведение информационно-показательных мероприятий с привлечением представителей СМИ уже стали доброй традицией для этого учебного заведения, и они будут организовываться и в дальнейшем.