Силы АТО продолжают освобождать Донбасс от террористов и бандформирований

Проводятся активные освободительные боевые действия в районах населенных пунктов Станично-Луганская, Ясиноватая, Ждановка, Нижняя Крынка. Продолжается блокирование Иловайська. Закончено зачистку от террористов населенных пунктов Малая Ивановка, Андриановка. Полностью заблокирована Горловка. Завершается изоляция населенного пункта Алчевск.

Теряя ранее удерживаемые позиции террористы пытаются максимально уничтожить инфраструктуру Донецкой и Луганской области. Они минируют дороги, водопроводы, учреждения и т.д.

А города Донецк и Луганск сегодня находятся на пороге не только гуманитарной, но и экологической катастрофы, которая искусственно создается террористами. В частности, террористы проводят захоронения своих приспешников не выдерживая никаких санитарных норм. Братские могилы чуть присыпаются землей.

Сегодня ночью были обстреляны позиции сил АТО в районе населенного пункта Новокатериновка. Продолжились обстрелы позиций и блокпостов сил АТО в районе кургана Саур-могила. Из минометов и установок БМ-21 «Град» дважды был обстрелян аэродром Луганск.

17 августа сказалось чрезвычайно коварным шагом террористов. Они взяли в плен людей, которых пригласили к себе с целью переговоров. Три офицера Вооруженных Сил Украины (без оружия и с белым флагом пришли на место предварительной договоренности. Целью встречи было освобождение пленных украинских волонтеров. Цинизм террористов не имеет границ.

Обстрелы террористами домов или размещения минометных расчетов даже на площадках детских садов стал для них уже привычным делом.