СНБО подтверждает, что в Украине таки уничтожили часть военной колонны из РФ

Совет национальной безопасности и обороны Украины подтверждает уничтожение большей части военной колонны из Российской Федерации, и сообщает, что случаи пересечения украинско-российской границы военной техникой стали традиционным явлением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.

По его словам, направление колонны военной техники в Украину со стороны Российской Федерации стало традиционным явлением.

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«Украинским военным средствами артиллерийского огня удалось разбить большую часть колонны военной техники. Сейчас ситуация меняется, города окружены, и боевики не могут получать подкрепления, распространяются панические настроения, и боевики пытаются уходить в «щели» на российскую сторону», - сообщил Лысенко.

По его словам, последние новости о прохождении колонны получили огласку, поскольку к ним привлекли внимание иностранные журналисты, которые собственными глазами увидели прохождение колонны военной техники в Украину со стороны России, и начали затрагивать вопрос, почему это происходит.

«Есть информация, что в Ростовской области все люди, которые снимают военные колонны, будут объявлены шпионами. Именно благодаря иностранным журналистам удалось затронуть вопрос о пересечении границы российской техникой», - добавил Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен подтвердил, что колонна бронетехники из России въехала на территорию Украины.

Значительная часть военной техники из России, которая ночью вошла на территорию Украины, была уничтожена украинской артиллерией, заявил президент Украины Петр Порошенко в телефонной беседе с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кемероном.