Подразделения вооруженных сил в зоне АТО полностью обеспечены медикаментами

Об этом сообщил директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны полковник медицинской службы Виталий Андронатий во время брифинга в Военно-медицинском клиническом центре "Главный военно-медицинский госпиталь", говорится в сообщении Министерства обороны.

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"Подразделения вооруженных сил, которые выполняют задачи в зоне проведения антитеррористической операции, полностью обеспечены всеми необходимыми медикаментами, однако у нас отсутствуют специализированные медицинские вертолеты, поэтому для эвакуации раненых бойцов приходится использовать боевые", - сообщил полковник Виталий Андронатий и добавил, что у военных врачей также не хватает специализированного бронированного медицинского транспорта и специальных автомобилей скорой помощи для вывоза и транспортировки раненых с поля боя.

"Террористы целенаправленно расстреливают санитарные автомобили. Большое количество специальной медицинской техники бандиты уничтожили "Градами"", - сообщил директор Военно-медицинского департамента Минобороны.

"К сожалению, в прошлые годы не было финансовых возможностей, чтобы создать запас бронированного санитарного транспорта. Но этот процесс уже запущен, и на сегодня продолжаются государственные испытания санитарного БТР-4, который будет производиться в Харькове", - подчеркнул полковник медицинской службы Виталий Андронатий.

Директор военно-медицинского департамента Министерства обороны подчеркнул, что проблемы с медицинским обеспечением возникают лишь в подразделениях, в которых пока трудно добраться, и добавил, что благодаря помощи волонтеров и всех неравнодушных граждан в некоторых воинских частях образовался запас медикаментов, которому может позавидовать любая районная больница.